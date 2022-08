Totti e Noemi Bocchi, colpo di scena che nessuno si aspettava: cambia tutto

Francesco Totti e Noemi Bocchi, nuovo colpo di scena nella storia: cosa è emerso nelle ultime ore.

Francesco Totti e Ilary Blasi non sono più una coppia, qualche settimana fa ne hanno dato notizia spiazzando il pubblico. Dopo 17 anni e tre splendidi figli hanno deciso di separarsi. Dopo l’annuncio Ilary è volata in Tanzania per poi tornare in Italia a Sabaudia e ha poi trascorso alcuni giorni in montagna, a Cortina.

Le prime immagini in cui appare il calciatore invece lo riprendono mentre gioca a padel. In questi giorni non si è parlato d’altro, l’addio di una delle coppie più belle dello spettacolo continua a far parlare e anche tanto. Il settimanale Chi ha riportato diverse immagini dell’ex capitano della Roma in cui viene paparazzato con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Secondo quanto emerso, Totti avrebbe iniziato a frequentare la donna dall’anno scorso, dopo averla conosciuta proprio durante una partita di padel.

Come avrebbe Ilary scoperto il tutto? Sembrerebbe, sempre secondo quanto riportato dal settimanale, che sua figlia Isabel un giorno di ritorno a casa avrebbe detto a sua madre di aver conosciuto nuovi amichetti, figli in realtà di Noemi. Dopo i primi iniziali dubbi dato che già a gennaio Dagospia lanciò la bomba, avrebbe assunto un investigatore privato. Nelle ultime ore un nuovo tassello si è aggiunto alla questione, Il Corriere della sera ha parlato di una gravidanza della Bocchi, dopo averla vista entrare in una clinica privata. Adesso c’è un nuovo colpo di scena: scopriamo che cos’è emerso nelle ultime ore.

Totti e Noemi Bocchi, nuovo colpo di scena: cosa è emerso nelle ultime ore

Dopo l’annuncio della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, sono emersi dettagli scottanti circa la nuova relazione dell’ex capitano della Roma con Noemi Bocchi. Ilary avrebbe scoperto tutto quasi per caso. Infatti ricordiamo che a gennaio, quando Dagospia lanciò la bomba, lei a Verissimo smentì categoricamente.

Smentita arrivata dopo che la Blasi, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, avrebbe chiesto a Totti spiegazioni, ricevendole. La conduttrice de L’Isola dei famosi avrebbe poi assunto un investigatore privato per cercare di scoprire la realtà dei fatti. Il rapporto fra Totti e Noemi sta facendo molto parlare, ogni giorno emergono nuovi dettagli. Il corriere della sera ha parlato di una gravidanza della donna, e in molti si chiedono quale sia la verità: Noemi è davvero incinta di Francesco Totti? A dare spiegazioni è arrivato Il Settimanale diretto da Alfonso Signorini che smentisce la gravidanza.

Sembrerebbe che la notizia abbia preso forma in seguito al riconoscimento di Noemi presso la clinica privata Mater Dei: “E’ bastato che la Bocchi entrasse nella clinica Mater Dei per andare a trovare un’amica per far partire la bomba, poi rivelatasi una colossale bufala”, riporta in uno spazio dedicato alla questione. Ebbene, questa sarebbe la verità, Noemi Bocchi non è in dolce attesa.