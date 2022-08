Totti, la decisione su Noemi Bocchi: nessuno se l’aspettava, l’hanno vista così

La storia tra Totti e Noemi Bocchi sembra ormai molto più che un semplice rumor, ma sapete cosa ha fatto l’ex capitano per lei? Incredibile!

L’estate di fuoco di Francesco Totti va avanti tra colpi di scena, indiscrezioni shock e rumors senza esclusioni di colpi. L’ultima ipotesi sul Pupone e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi in ordine di tempo è quella rivelata da un servizio pubblicato sul settimanale Nuovo.

Dopo la presunta gravidanza della flower designer, poi smentita da Alfonso Signorini sulle pagine di Chi, stavolta si parla di una clamorosa decisione che l’ex capitano della Roma avrebbe preso sulla Bocchi. Il conduttore del GF Vip ha spiegato che la voce sulla gravidanza è nata dopo che Noemi era stata avvistata in una clinica romana, specializzata in ostetricia e ginecologia. La cosa aveva subito fatto scattare il sospetto che fosse in dolce attesa. La verità però era ben diversa: si trovava lì solo per fare visita ad un’amica che era stata operata.

In questo momento, come tutti sanno, i due stanno trascorrendo le vacanze sul litorale laziale a pochi km di distanza l’uno dall’altra. Totti si trova infatti a Sabaudia, località dove possiede una casa di proprietà insieme ad Ilary, mentre la 34enne ha affittato un appartamento a San Felice Circeo proprio per poterlo incontrare rinunciando così alle vacanze in Sardegna che era solita fare gli altri anni.

Le foto uscite sul settimanale Nuovo rivelerebbero un colpo di scena davvero inaspettato, vediamo cosa sta succedendo.

Totti e Noemi Bocchi, nessuno se l’aspettava: la decisione di lui spiazza tutti

Il giornale diretto da Riccardo Signoretti ha mostrato gli scatti rubati a Noemi in spiaggia e un particolare nelle immagini ha attirato l’attenzione di tutti. Accanto a lei è stato avvistato infatti un uomo molto robusto che, secondo i pettegolezzi che girano lì, sarebbe una guardia del corpo ingaggiata da Totti!

Non è affatto difficile intuire il motivo di questa scelta: la nuova coppia è chiacchieratissima in questo periodo e non sono pochi i curiosi, i disturbatori ed i paparazzi in agguato per la bionda 34enne. Tra l’altro, per ora pare che i due non vogliano uscire allo scoperto e che i loro incontri avvengano nella più totale riservatezza su uno yacht al largo, dove Noemi è stata vista salire ed uscire dopo diverse ore.

Infatti secondo quanto di vocifera, la nuova coppia sarebbe intenzionata ad ufficializzare la relazione solo quando Totti sarà separato legalmente dall’ex moglie. Processo che sarà piuttosto lungo vista l’ingente quantità di beni da dividere.

Secondo voi Francesco Totti ha fatto bene a mettere un bodyguard a disposizione della sua nuova fidanzata?