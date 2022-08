La dottoressa Pimple Popper, atroce scoperta per Wesley: notizia shock, cos’è successo

Atroce scoperta per Wesley a La dottoressa Pimple Popper: notizia shock per lui, non si sarebbe mai immaginato questa diagnosi.

Così come tantissimi altri suoi ‘colleghi’, anche Wesley aveva scelto di chiedere aiuto a La dottoressa Pimple Popper per via dell’escrescenza presente sul suo volto, ma mai si sarebbe immaginato la terribile diagnosi che gli è stata fatta.

Alle telecamere del famoso programma di Real Time, Wesley ha raccontato di aver visto crescere la protuberanza sul volto circa 4/5 anni prima della sua visita dalla dottoressa. Dapprima impercettibile ed, in seguito, sempre più grossa, l’escrescenza ha completamente cambiato la sua vita. “Non è dolorosa, ma mi da fastidio che la gente la guardi sempre. Mi sento in imbarazzo”, ha detto il paziente della dermatologa prima di incontrarla.

Anche Wesley, così come altri protagonisti del programma, ha raccontato di essersi rivolto ad un altro medico prima di poter chiedere aiuto alla dottoressa e di essere stato tranquillizzato sulla natura della protuberanza. “Mi sono fatto già visitare e mi è stato detto che non è pericoloso”, ha spiegato. In realtà, non è stato affatto così! Fatta una prima visita di controllo, la dottoressa ha dato la sua diagnosi al paziente e, purtroppo, non è stata dalle migliori. Terribile scoperta, quindi, per Wesley, che tutto si sarebbe immaginato tranne che le parole della dermatologa. Scopriamo insieme cos’è successo.

Scoperta shock a La dottoressa Pimple Popper: brutta notizia per Wesley

Presente sul volto di Wesley da circa cinque anni, l’escrescenza cresciuta da un momento all’altro ha fortemente condizionato la sua vita. Alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, infatti, il paziente di Sandra Lee non ha potuto fare a meno di ribadire il forte imbarazzo che prova quando la gente si ferma a fissare la protuberanza. D’altra parte, il bozzo era piuttosto enorme. Dateci un po’ uno sguardo:

Piuttosto considerevoli come dimensioni, non credete? Purtroppo, però, quello che aveva tutte le sembianze di un’innocua protuberanza, si è dimostrata essere un tumore della pelle – proprio come era accaduto a David. Non rappresentava affatto qualcosa di molto preoccupante, questo è anche vero, ma la dottoressa si è detta ugualmente preoccupata per le sue dimensioni e di quelle che avrebbe potuto assumere nel futuro. “Potrebbe diffondersi su tutto il naso o addirittura ledere l’occhio”, ha spiegato.

Una volta tranquillizzato il suo paziente, ovviamente, la dottoressa ha immediatamente provveduto alla rimozione della protuberanza. Ed, una volta accertatasi che il tumore non si era diffuso, ha ricostruito quella parte di pelle rimossa per asportare il carcinoma in un batter baleno.

“Ero molto spaventato, ma la dottoressa mi ha messo a mio agio ed è riuscita a rimuovere il tumore. Il risultato ottenuto è davvero incredibile”, ha detto Wesley appena terminato l’intervento.