“Grande delusione”, è ritornata single e lo annuncia solo ora: tutti di stucco

È ritornata single: la sua storia d’amore è terminata, ma solo adesso l’ha annunciato, le sue parole lasciano tutti di stucco.

“Sembrava fosse amore, invece era un calesse”, è proprio citando il titolo di un’indimenticabile film di Massimo Troisi che vogliamo iniziare questo nostro articolo di oggi. A distanza di diverso tempo dall’inizio della sua storia d’amore, l’amatissimo volto di Canale 5 ha annunciato di essere ritornata single.

Ci sono storie d’amore che culminano in matrimoni da sogno – proprio come quello di Damiano Carrara e la sua Chiara – ed altre che, purtroppo, non raggiungono questo traguardo. È l’esempio di un’amatissima coppia, che ha dato ampia prova del suo amore in un programma di Mediaset, ma anche di un’ex concorrente del GF Vip. Proprio alcune ore fa, attraverso una serie di IG Story, l’ex vippona ha annunciato di essere ritornata single. Non sappiamo cosa sia successo tra loro, sia chiaro, ma sembrerebbe che questa sia stata una decisione presa da diverso tempo.

“Una grande delusione”, è proprio con queste parole che l’ex gieffina ha annunciato la fine della sua storia d’amore, lasciando tutti di stucco. Nessuno ne sapeva niente fino a questo momento, quindi si può chiaramente comprendere quanto l’annuncio abbia sorpreso – e non poco – tutti. Scopriamo insieme di chi parliamo.

È ritornata single: l’annuncio è del tutto inaspettato, cos’è successo

Dapprima si era dichiarata single nella casa del GF Vip, ma quando è stata ‘smascherata’ dal padrone di casa, non ha potuto fare a meno di rivelare quanto fosse perdutamente innamorata del suo uomo. Così come la relazione dei due giovanissimi attori, anche quella dell’amatissimo volto di Canale 5 è giunta al termine. Non sappiamo cosa sia esattamente successo e cosa abbia portato l’ex gieffina a lasciare il suo compagno, ma quello che conta sapere è che ritornata single. La sua storia d’amore col famoso imprenditore, quindi, è giunta al termine, ma al momento non si conoscono le motivazioni.

Proprio come ha fatto l’ex protagonista di Temptation Island, svelando il volto della sua nuova fiamma, anche Raffaella Fico ha annunciato al suo pubblico social di essere nuovamente single. Attraverso una serie di IG story caricate sul suo account ufficiale, l’amatissima showgirl napoletana ha rivelato la chiusura della sua storia d’amore. “Brutta pagina sentimentale”, risponde la bella Raffaella a chi le chiede perché il suo fidanzamento con Piero Neri è terminato.

“Per me si è rivelato una grande delusione”, ha concluso la showgirl.

Qual è stata la reazione di Piero Neri?

L’annuncio di Raffaella, inutile negarlo, ha sorpreso davvero tutti, ma il suo ex compagno come ha reagito? Purtroppo, non ci è dato saperlo! Piero Neri, infatti, non ha canali social. Immaginiamo, però, che le parole della Fico gli siano arrivate forte e chiare e che, molto presto, ne sapremo di più.