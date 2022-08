Gf Vip, “Non rompete i cog**oni”: ha perso la pazienza per le accuse; lo sfogo dell’ex concorrente del reality non è passato inosservato.

Quanto vi manca il GF Vip? Niente paura, la nuova edizione del reality più spiato della tv partirà tra qualche settimana, con tantissime novità e colpi di scena.

L’edizione numero sette del programma inizierà lunedì 19 settembre e noi non vediamo l’ora di scoprire chi saranno i nuovi ‘vipponi’ che popoleranno la casa più spiata della tv. Nel frattempo facciamo un passo indietro, a qualche edizione fa. Esattamente nel 2020, quando nella casa c’è stata una grande protagonista, che ha fatto parlare molto di sé e della sua storia d’amore. Qualche settimana fa, attraverso il suo canale social, l’ex gieffina si è lasciata andare ad uno sfogo che non è passato inosservato. Ecco come ha replicato alle accuse ricevute.

L’ex concorrente del GF Vip perde la pazienza: “La vita non è uguale per tutti”

“Ognuno si senta libero di prendersi le proprie soddisfazioni in qualunque momento, anche a cento anni. La vita non è uguale per tutti, mettiamocelo in testa!”. Un messaggio molto chiaro, quello che, qualche settimana fa, l’ex concorrente del GF Vip ha lanciato attraverso le sue stories di Instagram. Lo ha fatto per replicare ad alcune accuse ricevute, ma non indirizzate direttamente a lei.

“Se uno si diploma a 18, 19 o 20 anni bene, ma se uno vuole farlo a 80, bene lo stesso. Smettiamola di rompere i cog**oni..”. Queste le parole di Serena Enardu, che ha così risposto a chi ha commentato negativamente la conclusione del percorso di studi di Diego Daddi, cognato dell’ex gieffina. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, sposato con Elga Enardu, sorella gemella di Serena, si è diplomato il mese scorso in ragioneria, a 38 anni. Una grande soddisfazione per lui e per la sua famiglia: Serena si è definita molto fiera di lui. Per alcuni, però, concludere gli studi in ‘ritardo’ non ha senso. Critiche che hanno infastidito non poco Serena, che ha così deciso di intervenire sui social, sottolineando l’importanza di prendersi le proprie soddisfazioni a qualsiasi età lo si voglia fare.

Una replica da applausi, quella di Serena, che dopo la partecipazioni a diverse trasmissioni di Canale 5, da Uomini e Donne a Temptation Island, fino al GF Vip, è super seguita sui social, dove può contare su una vera e propria schiera di fan.

Diego ed Elga a Uomini e Donne

La storia d’amore tra Elga Enardu e Diego Daddi è una delle più solide di Uomini e Donne. Una storia che, però, è nata in modo ‘particolare’. I due si sono conosciuti nel programma, dove lui corteggiava un’altra donna, Claudia Piumetto, e lei era tronista, ma si sono innamorati successivamente, a telecamere spente.

Un amore cresciuto sempre di più: i due sono convolati a nozze nell’ottobre del 2021 e sono più uniti e innamorati che mai.