Grande Fratello, “Inutile far finta di niente”: il dramma dell’ex concorrente

Lo sfogo via Instagram dell’ex concorrente del Grande Fratello: ha condiviso con i follower il dramma che vive da un anno a questa parte.

Molti degli ex concorrenti delle prime storiche edizioni del Grande Fratello continuano ad essere molto seguiti sui social e nei loro vari progetti lavorativi. Che facciano ancora parte o meno del mondo dello spettacolo, molti di loro sono rimasti nel cuore del pubblico che sul web esprime il proprio sostegno e la propria simpatia.

Chi ha un rapporto molto stretto con i fan, è solito renderli partecipi anche di momenti meno belli della propria vita. E’ ciò che ha fatto tempo fa un ex volto dello storico reality di Canale 5: “Oggi la mia giornata è vuota perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro”, ha detto in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram.

L’ex concorrente spiega che nonostante la sua vita sia piena di attività, la mancanza del lavoro retribuito incide fortemente sulla sua autostima. “Faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente”, dice con la sua nota schiettezza.

Grande Fratello, l’ex concorrente racconta il suo dramma: “La gente non lo dice”

Lei ha partecipato al GF più di vent’anni fa, quando il programma era appena alla sua prima edizione ed alla conduzione c’era Daria Bignardi. Si tratta di Roberta Beta, oggi 57enne, che in questi 22 anni è stata tra quelli ad aver continuano a lavorare in tv e soprattutto in radio.

Uscita dalla casa più spiata d’Italia, ebbe occasione di lavorare come inviata per La vita in diretta su Rai Uno, partecipò al film di Ettore Pasculli La fabbrica del vapore, e scrisse anche un libro intitolato La grande sorella proprio sull’esperienza vissuta sotto le telecamere 24 ore su 24. Da ben 12 mesi, però, le manca un lavoro retribuito e sicuramente una tale situazione non è sempre semplice da sopportare.

Come fa spesso attraverso i social, anche in questo caso la conduttrice romana ha voluto invitare tutti ad una riflessione. Stavolta ha voluto concentrare l’attenzione sul modo di comunicare odierno che, secondo lei, il più delle volte non sarebbe autentico e spontaneo. Affrontare certi argomenti verrebbe visto come meno ‘interessante’ e invece lei ha voluto sottolineare che anche i momenti meno piacevoli fanno parte della vita. Sarebbe quindi normale e giusto condividere sui social anche quelli.

In tal modo, si uscirebbe dai soliti stereotipi che vanno per la maggiore sulle piattaforme virtuali, contro i quali ultimamente si stanno schierando tanti personaggi noti. “Succede a tutti di passare dei momenti di down, di magra. Il punto è che la gente non lo dice. Sembra che essere avviliti non sia chic e non sia cool”, scrive l’ex gieffina sotto al video.

Siete d’accordo con la riflessione di Roberta?