“I soliti idioti”: il triste retroscena che riguarda il duo divertentissimo

Tutti hanno riso con “I soliti idioti”, ma in pochissimi conoscono questo triste retroscena che riguarda il duo divertentissimo della tv.

Chi è che non ha mai riso ai loro sketch? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Protagonisti di una serie tv in onda su MTV e di ben tre pellicole cinematografiche, I Soliti Idioti sono stati un vero e proprio fenomeno tv degli inizi degli anni 2000.

Unitisi nel duo divertentissimo intorno al 2009, I Soliti Idioti hanno fatto ridere e divertire milioni di telespettatori fino al 2012. Quando, però, si credeva che le loro battute potessero fare ridere ancora di più, è successo di qualcosa di inimmaginabile: si sono sciolti! Seppure grandi amici, i due non hanno più intrattenuto il loro pubblico con la serie tv e né tantomeno con un nuovo film. Cos’è successo realmente? Soltanto adesso, spunta fuori un triste retroscena!

Intervistati a Il Corriere, il duo divertentissimo ha dato una splendida notizia ai suoi sostenitori: sembrerebbe che stiano pensando ad una nuova serie. Il tutto, a quanto pare, potrebbe essere concretizzato intorno al 2023, ma quello che conta sapere è che i due si stanno adoperando per tornare in scena e sorprendere i loro sostenitori.

Il duo divertentissimo de I Soliti Idioti svela un triste retroscena

Un triste retroscena – proprio come è successo a Jennifer Lopez di svelare recentemente – quello che il duo divertentissimo de I Soliti Idioti ha svelato nel corso di un’intervista a Il Corriere della sera. Prima ancora di raccontare del loro ritorno e di quello a cui stanno pensando in questo ultimo periodo, la coppia non ha potuto fare a meno di svelare cos’è successo ben 10 anni fa e perché non si sono fatti più vedere in tv insieme.

Stando a quanto si apprende dal loro racconto, sembrerebbe che i due – nonostante il forte legame che li legasse ai tempi d’oro del loro due – abbiano litigato. E che, addirittura, per 10 anni non si siano nemmeno parlati. Non è stato svelato affatto il motivo del loro litigio, ma da quanto si apprende sembrerebbe che i due si siano lasciati male tanto da finire in un silenzio assordante. “Dopo la grande popolarità, siamo andati in burn out”, hanno raccontato.

Caso ha voluto, però, che a distanza di 10 anni, i due venissero contattati – seppure separatamente – per un proposta di lavoro ed entrambi abbiano detto di si senza troppi pensieri. Da quel momento, è scattata nuovamente la scintilla. I due, infatti, si sono raccontati di tutto per poi abbracciarsi in un emozionante abbraccio. “Siamo pronti a tornare presto. Sì, ci siamo messi subito al lavoro e le idee si sono moltiplicate, ci stiamo divertendo tantissimo”, hanno detto.

Chi si nasconde dietro ai loro personaggi?

Siamo certi che è questa la domanda che vi starete facendo: chi sono esattamente “I Soliti Idioti”? E, soprattutto, chi si nasconde dietro al duo divertentissimo? Parliamo di Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, due attori famosissimi.

Noi non vediamo l’ora di assistere al loro ritorno in tv, voi?