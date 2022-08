Lulù Selassié, la notizia clamorosa dopo la rottura con Manuel Bortuzzo: l’annuncio dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

È stata una delle protagoniste assolute della passata edizione del GF Vip. Dapprima in gara come concorrente unico insieme alle sue sorelle, Lulù Selassié ha conquistato gran parte dei telespettatori del reality show di Canale 5.

Reality show nel corso del quale pensava di aver trovato il grande amore. La storia d’amore con Manuel Bortuzzo, però, non è durata a lungo a telecamere spente e ormai da diversi mesi Lulù è single. Nonostante la delusione amorosa, però, per la princess sono in arrivo diverse sorprese. Una di questa è stata annunciata proprio da lei attraverso il suo seguitissimo canale Instagram, per la gioia dei suoi numerosi sostenitori. Scopriamo di cosa si tratta.

GF Vip, splendida notizia per Lulù Selassiè: annuncio inaspettato

Una bellissima notizia per i fan della ‘fatina’ del Grande Fratello Vip 6. Lulù Selassié è stata una delle concorrenti più amate della passata edizione dei reality e, ancora oggi, può contare sull’ affetto e il sostegno di una vera propria schiera di fan. Fan ai quali, nei giorni scorsi, ha annunciato una meravigliosa novità.

“Sarò la vostra bibliotecaria di fiducia perché ben presto uscirà una storia scritta da me“, ha rivelato Lulù, che annuncia l’uscita del suo primo libro. Un’uscita che non è imminente: la princess ha specificato che è tutto ancora in fase di preparazione. La Selassié, però, non ha nascosto l’entusiasmo, essendo appassionata di libri e di lettura: “Ho tante cose da raccontare belle e molte situazioni possono farvi immedesimare. Io quando leggo i libri mi immedesimo sempre in un personaggio. I libri ti fanno entrare in un mondo di fantasia ed è stupendo”. Una bellissima novità per Lulù, che non vede l’ora di condividere il suo racconto con i suoi amati fan. Per i quali c’è anche un’altra bellissima notizia.

Non solo un libro, ben presto uscirà anche il primo singolo della bellissima Lulù. Già nella casa la principessa non ha mai nascosto la sua passione per la musica e le sue doti canore: ricordate la performance nei panni di Cardi B? Fu la stessa rapper ha postare il video di Lulù, diventato virale sui social. Un sogno che si realizza per la Selassié, che di recente ha condiviso sui social un video in cui canta, in uno studio di registrazione: “Lo studio è un luogo dove mi sento al sicuro e mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa”.

Non ci resta che attendere ulteriori news su queste meravigliose novità che riguardano l’amatissima ex gieffna. Restate collegati per tutti gli aggiornamenti.