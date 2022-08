Bruttissima notizia per i fan di Beautiful: l’amata attrice lascia la soap dopo anni; addio alla protagonista della serie.

Colpi di scena a non finire a Beautiful. È questo il grande successo della soap opera, che da ben 35 anni tiene incollati alla tv milioni di telespettatori in tutto il mondo. Anche in Italia, dove, in questi giorni, è scoppiata una vera e propria bomba!

Le sorprese, negli episodi della soap attualmente in onda nel nostro Paese, sono all’ordine del giorno, sia per quanto riguarda la vicenda di Liam Spencer, sia riguardo la storia clandestina tra Quinn e Carter. Nelle prossime puntate avverrà qualcosa di davvero sconvolgente, ma non è tutto. Dall’America, infatti, arriva una notizia che non vi farà molto piacere. Una delle protagoniste assolute della soap è pronta a salutare il set, o meglio lo ha già fatto. Tra le puntate americane e quelle italiane, però, trascorrono diversi mesi e, pertanto, in Italia vedremo ancora l’attrice in scena per diversi mesi. Scopriamo di chi si tratta.

Beautiful saluta l’amatissima attrice: ecco chi lascia la soap

Appassionati di Beautiful, preparatevi a grandi ritorni! Ben presto, nella soap, rivedremo in scena alcuni tra i personaggi più amati nella storia della serie. A partire da Taylor Hayes, ex moglie di Ridge e mamma di Steffy e Thomas, pronta a tornare a Los Angeles con tante sorprese. Ritroveremo anche la spietata Sheila Carter, Deacon Sharpe e Bridget Forrester: ognuno di loro sarà coinvolto in colpi di scena incredibili. Per qualcuno che torna, però, qualcuno se ne andrà.

Una delle protagoniste assolute degli ultimi anni ha salutato la soap proprio qualche settimana fa. Nello specifico, il 5 agosto è stato l’ultimo giorno sul set di Beautiful per l’attrice, che ha fatto parte del cast della soap per ben 9 anni. Di chi parliamo? Di Rena Sofer, che dal 2013 ha interpretato Quinn Fuller! Nelle puntate italiane, la donna è alle prese con il rinnovo delle promesse nuziali con Eric, ma dovrà fare di tutto per tenere nascosta la ‘scappatella’ con Carter. Ci riuscirà?

Quello che possiamo dirvi e che, prima di uscire di scena, Quinn sarà coinvolta in tantissimi colpi di scena. In Italia vedremo la Fuller in tv ancora per diversi mesi, mentre i telespettatori americano hanno dovuto già salutare l’amato personaggio. Tornerà nella soap in futuro? Non sarebbe la prima volta che un’attrice si allontana per poi tornare sul set dopo anni. Al momento, però, la Sofer sente l’esigenza di fare qualcosa di nuovo, sia come attrice che per quanto riguarda la sua seconda attività, dedicata al mondo delle ceramiche.

Un brutto colpo per tutti i fan di Beautiful, che si erano davvero affezionati alla mitica Quinn Fuller. Non ci resta che augurare a Rena Sofer un grosso in bocca al lupo per i suoi nuovi impegni!