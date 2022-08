Sempre presa di mira dai bulli quand’era piccola, ma adesso è un’attrice di successo

Oggi è un’attrice di successo, ma quando era piccola ha raccontato di essere sempre presa di mira dai bulli: solo ora l’ha detto.

Oggi può dire di aver raggiunto il suo obiettivo, ma sembrerebbe che non sia stato per nulla facile raggiungerlo. Consapevole di voler diventare un’attrice quando era solo una bambina, l’amatissima interprete della serie tv ha raccontato di essere stata vittima di bulli quando era solo una bambina.

Un’infanzia decisamente non facile, quella che la famosissima attrice ha raccontato di avere avuto. E che, da come si può chiaramente comprendere, l’ha fortemente condizionata. Vittima di bullismo quando era una ragazza, l’interprete della famosissima serie tv di Netflix ha raccontato di aver subito passivamente questi episodi tanto da decidere di abbandonare la scuola da piccolissima. Lo studio, a quanto pare, non faceva per lei, soprattutto quando tra i banchi di scuola c’era chi la prendeva in giro in continuazione. La sua unica ispirazione era proprio la recitazione e non ha perso occasione di perseguirla. “I miei genitori hanno capito che se mi avessero impedito di inseguire i miei sogni sarei stata infelice e con molta intelligenza hanno deciso di sostenermi”, ha raccontato in una sua intervista.

“Può sembrare strano, ma avevo una voce in testa che mi suggeriva di farlo perché era la strada che mi avrebbe portato pace e felicità”, ha recentemente raccontata a IoDonna per spiegare proprio quanto si sia resa conto da giovanissima cosa volesse fare da grande.

Attrice di successo vittima di bulli da bambina: cos’è successo

Siamo soliti vederli indossare panni altrui e a non mostrare le proprie debolezze, ma non sempre è tutto oro ciò che luccica. Anche i personaggi pubblici – così come le persone comuni – vivono dei veri e propri drammi che li hanno fortemente formati e condizionati. Ce ne da l’esempio l’amato sportivo italiano, che ha recentemente raccontato i pregiudizi contro cui ha dovuto combattere, e ce lo conferma la famosissima attrice. Nel corso di una sua intervista, infatti, l’amata interprete ha raccontato di essere stata vittima di bulli quando era solo una ragazzina. Un’infanzia e un’adolescenza, da come si può chiaramente comprendere, decisamente tremenda, che l’ha spinta a ‘rifugiarsi’ nella recitazione.

In molti l’hanno amata nella serie tv ‘La regina degli scacchi’ disponibile su Netflix, ma altrettanto in numerosi non sono a conoscenza di questo triste retroscena sulla sua infanzia. Anya Taylor-Joy è stata vittima di bullismo da bambina. “Quando da Buenos Aires ci trasferimmo a Londra avevo 6 anni e fino agli 8 mi sono rifiutata di parlare inglese. A scuola venivo bullizzata”, ha raccontato. A cambiare radicalmente la sua vita, è stata proprio la recitazione. Dapprima come modella ed, in seguito, come attrice, la giovanissima Anya ha trovato la sua dimensione nel mondo. Ed oggi è super contenta di quello che è riuscita a fare.

L’avete amata anche voi ne ‘La regina degli scacchi’?