Dalla trasmissione di Barbara D’Urso al Gf Vip: indiscrezione clamorosa

Da volto fisso della trasmissione di Barbara D’Urso a concorrente del GF VIP: l’indiscrezione è clamorosa, da non credere.

Attivate il countdown: manca pochissimo alla settima edizione del GF VIP! La data di inizio, a quanto pare, è prevista per il 19 Settembre, ma fino ad ora non si sa nulla del cast che vi prenderà parte. Certo, è stato annunciato il primo concorrente ufficiale, ma gli altri?

Lo aveva annunciato qualche tempo fa e, fino ad ora, ha rispettato le sue parole: il cast del GF Vip continua ad essere top secret. Certo, il padrone di casa continua a lanciare qualche indizio sul suo canale social ufficiale – e qualche tempo fa ne è arrivato un altro – ma non si è affatto sbottonato. Di contro, però, sono davvero numerose le indiscrezioni che continuano a diffondersi sugli ipotetici concorrenti e che fanno stare tutto il pubblico del reality sulle spine. Avete letto anche voi quella che si è diffusa in queste ultime ore?

Stando a quanto si apprende da IGossip, sembrerebbe che un volto amatissimo della trasmissione di Barbara D’Urso sarebbe una delle concorrenti ufficiali al GF Vip. Fino ad ora, la splendida donna non si è affatto espressa in merito, ma da quanto si legge sembrerebbe che ‘il dado sia tratto’. Curiosi di sapere di chi parliamo? Facciamo riferimento ad una showgirl per niente estranea al mondo del reality e un vero e proprio vulcano di energia.

Volto amato della trasmissione di Barbara D’Urso al GF VIP? Cosa è emerso

Seppure manchi pochissimo all’inizio di questa nuova edizione del GF Vip, continuano ad essere piuttosto numerose le indiscrezioni su chi dovrebbe entrare nella famosa casa di Cinecittà. Qualche ora fa, è stato rivelato il nome di una famosissima showgirl nostrana che – secondo IGossip – sarà una delle concorrenti di questa prossima edizione. Si tratta, come dicevamo precedentemente, di un amatissimo personaggio tv.

Protagonista della web serie di Lory Del Santo, la splendida pugliese si è fatta amare ancora di più come volto fisso della trasmissione di Barbara D’Urso. Amata per la sua spigliatezza e spontaneità, la showgirl ha preso parte all’edizione de L’Isola dei famosi nel 2018 ed anche in quell’occasione ha conquistato tutti con la sua simpatia. Cosa succederà adesso? Realmente entrerà nella casa del GF VIP? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si!

Sembrerebbe che sia proprio la bella Sarah Altobello la prossima concorrente del GF VIP! L’amata Melania Trump nostrana – da quanto riporta IGossip – sarà una delle vippone di questa edizione. Purtroppo, al momento, non possiamo darvi alcuna conferma: la bella pugliese, infatti, ancora deve esprimersi in merito. Possiamo affermarvi, però, che se Sarah entrerà in casa, ne vedremo sicuramente delle belle!

In attesa di saperne di più, facciamo un grande in bocca al lupo a Sarah!