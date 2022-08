Lady Diana, spunta fuori un terribile retroscena: il contenuto di quel biglietto

Lady Diana, spunta fuori un terribile retroscena sulla morte dell’amata principessa: il contenuto di quel biglietto.

Una morte che sconvolse il mondo, quella di Diana Spencer, avvenuta domenica 31 agosto 1997. L’amatissima principessa perse la vita a causa di un incidente stradale, che ha avuto luogo a Parigi, sotto il Ponte de l’Alma.

Un evento drammatico che ancora oggi, dopo 25 anni, viene ricordato con estremo dolore dai tanti che amavano e ammiravano la principessa di Galles. Un evento attorno al quale, però, continuano a girare numerosi interrogativi. Ad aggiungerne di nuovi ci ha pensato il documentario Investigating Diana: death in Paris, la docu serie dedicata proprio alla scomparsa di Lady D, realizzata da Channel 4 e Discovery Plus. Nel documentario, infatti, si parla di un particolare biglietto: il contenuto vi lascerà senza parole.

Lady Diana e il biglietto consegnato alle autorità: il retroscena che non tutti conoscono

La principessa Diana temeva che qualcuno volesse ucciderla. A rivelarlo è il nuovo documentario dedicato alla scomparsa dell’indimenticabile Principessa di Galles, avvenuta nell’agosto del ’97. Un documentario nel quale si parla della ‘Mishcon Note’, la nota attraverso la quale Lady D avrebbe presagito quanto le è accaduto. Cosa è successo e cos’è la Mishcon Note?

Nell’ottobre 1995, Victor Mishcon, legale di Diana, ha raccolto per iscritto una dichiarazione della principessa. Principessa che ha rivelato di aver saputo, da fonti non dichiarate ma attendibili, che qualcuno avrebbe fatto sforzi per “sbarazzarsi di lei” entro l’aprile del 1996 e che tutto questo sarebbe avvenuto proprio attraverso un incidente automobilistico, che l’avrebbe uccisa o ferita gravemente. Le parole di Lady D sono state riportate in questo biglietto che, però, sarebbe stato accolto con superficialità.

La principessa avrebbe ‘previsto’ la sua morte due anni prima del tragico incidente, ma il documento raccolto da Mishcon sarebbe stato custodito in cassaforte per sei anni. Dopo la morte di Lady D, Mishcon avrebbe consegnato la nota all’allora commissario di polizia di Londra, Paul Condon, che l’avrebbe tenuta in cassaforte. Le famose carte avrebbero raggiunto la polizia francese solo con l’arrivo del nuovo commissario John Stevens. Quest’ultimo ha riferito al Daily Best: “Ho visto Lord Mishcon circa un mese prima della sua morte, nel 2005. Era certo che Diana fosse paranoica e non aveva mai dato grande peso a quegli appunti”.

Appunti che, oggi, sembrano essere un vero e proprio presagio del tragico incidente che, nell’agosto del 1997, spezzò la vita a Diana Spencer, al suo compagno, l’imprenditore Dodi Al – Fayed e al conducente del veicolo, Henry Paul. La coppia aveva appena lasciato l’Hotel Ritz per dirigersi a casa di Dodi, nei pressi dell’Arc di Triomphe. L’unico sopravvissuto all’impatto fu Trevor Rees – Jones, la guardia del corpo di Lady D.