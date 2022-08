Uomini e Donne, “Marito e moglie”: grande gioia per i fan, si sono sposati!

Uomini e Donne, “Marito e moglie”: grande gioia per i fan della splendida coppia, si sono sposati.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione di Uomini e Donne: le registrazioni delle prime puntate si terranno già nel corso della prossima settimana. In attesa di scoprire tutto suoi nuovi protagonisti del trono, c’è una meravigliosa notizia che riguarda uno tra i volti più amati del programma di Maria De Filippi.

Una tronista che è rimasta nel cuore dei fan per la sua dolcezza e la sua sensibilità. Per lei, niente lieto fine alla fine del percorso in trasmissione, ma oggi ha trovato il grande amore. E lo ha anche sposato! Ieri, 25 agosto 2022, la coppia è convolata a nozze, davanti ad amici e parenti. Scopriamo i dettagli di questa dolcissima novità.

L’amatissima ex tronista di Uomini e Donne si è sposata: “Marito e moglie”

Quando è arrivata a Uomini e Donne aveva già un matrimonio alle spalle, ma non aveva smesso di credere nell’amore. Nella trasmissione di Canale 5, però, non è riuscita a trovare l’anima gemella, e ha ricevuto un secco ‘no’ nel corso della scelta finale. Oggi, però, l’ex tronista sorride tra le braccia di quello che, da qualche ora, è suo marito.

Stiamo parlando della bellissima Sabrina Ghio, che nella giornata di ieri è convolata a nozze col suo compagno Carlo Negri. I due si sono sposati in comune in Puglia e hanno festeggiato con gli invitati nell’incantevole cornice di Borgo Egnazia, nel comune di Savelletri, in provincia di Brindisi. Una festa meravigliosa, ma non sarà l’unica. Come ha fatto sapere la Ghio ai suoi followers attraverso Instagram, sabato si terrà la cerimonia ufficiale.

Una gioia immensa per i neo sposi, che sono anche neo genitori! Lo scorso 7 giugno, infatti, è nata la piccola Mia, prima figlia della coppia e secondogenita di Sabrina. L’ex volto di Uomini e Donne è già mamma di Penelope, nata dalla precedente unione con Federico Manzolli. Una famiglia meravigliosa, che Sabrina ama condividere sui social con quella che è diventata una vera e propria ‘famiglia’ virtuale per lei: il suo canale Instagram conta ben 860 mila followers.

In attesa di scoprire tutti i dettagli sulla cerimonia di sabato, non possiamo che mandare ai meravigliosi neo sposi i nostri migliori auguri di cuore.

Sabrina Ghio, la ricordate ad Amici?

Forse non tutti lo ricordano, ma prima di approdare a Uomini e Donne Sabrina aveva partecipato a un’altra trasmissione targata Maria De Filippi. Si tratta del talent show Amici, dove ha partecipato come ballerina ed è arrivata seconda nell’edizione del 2004, alle spalle del vincitore Leon Cino. Già nella sua prima esperienza in tv la Ghio ha conquistato una vera e propria schiera di fan, che ancora oggi ricordano i suoi esordi nella scuola più famosa della tv.