Dr Mercy, il dramma di Price durava da 10 anni: “Non riesco a fare più niente”, impressionante

A Dr Mercy, Price ha raccontato l’incredibile dramma che viveva e che durava da più di 10 anni: “Non riesco a fare più niente”, incredibile.

Un nuovo programma è approdato su Discovery e nuove emozionanti storie hanno appassionato il pubblico della famosa piattaforma streaming. Stiamo parlando proprio di ‘Dr Mercy’, il docu-reality che ha come protagonista indiscussa la dermatologa Mercy e tutti quei pazienti che scelgono di chiederle aiuto.

L’apripista di questo nuovo programma è stata proprio la giovanissima Ashley, affetta da neurofibromatosi a livelli estremi. Un altro paziente, però, che ha scelto di rivolgersi alla dermatologa nigeriana è stato proprio Price. Il cinquantottenne ha voluto chiedere aiuto al programma e alla dottoressa per via di un grossissimo lipoma posizionato sul fianco da circa 10 anni. “Non riesco a fare più niente”, ha raccontato alle telecamere de Dr Mercy.

Vi ricordate il lipoma di Riki? Bene, quello di Price non ha nulla a che vedere! Anche questo è iniziato a crescere lentamente, ma nel corso degli anni aveva raggiunto delle dimensioni impressionanti. Alle telecamere del programma, infatti, il cinquantottenne ha raccontato di essere impossibilitato a fare ogni cosa per via del dolore e di essere stato condizionato dal bozzo in ogni aspetto della sua vita.

La storia di Price a Dr Mercy: lipoma gigantesco, cos’è successo

Quando Price ha scelto di chiedere aiuto al programma Dr Mercy, l’ha fatto perché non ne poteva più di dover convivere con quell’enorme protuberanza sul fianco. Spuntatogli diversi anni prima, il bozzo gli aveva condizionato fortemente la sua vita. Per via dell’escrescenza, infatti, erano davvero tantissime le corse che il cinquantottenne non riusciva più a fare. Quella che, però, gli premeva particolarmente e lo rattristava era non poter giocare più coi suoi figli. In effetti, il bozzo era decisamente enorme. Guardate qui:

Davvero enorme, non credete? Ne abbiamo visti di bozzi, ma come questo mai, non c’è che dire! Certo, Price avrebbe potuto chiedere aiuto ancora prima di recarsi presso lo studio della dottoressa, ma per via del suo timore verso i camici bianchi ha voluto sempre rimandare. Adesso, però, non ha potuto più farlo ed ha ritenuto necessario rivolgersi a qualcuno di esperto.

Appena recatosi presso lo studio della dottoressa Mercy e spiegato il suo forte disagio per il lipoma, la dermatologa nigeriana ha immediatamente provveduto all’asportazione. Certo, l’intervento non è stato semplicissimo, data la grandezza del lipoma, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. Il bozzo, pensate, pesava più di 9 kg: clamoroso!

Appena terminata l’operazione, la dottoressa Mercy ha mostrato il risultato ottenuto al suo paziente. E lui non ha potuto fare a meno di esultare. Dopo tantissimi anni, il fianco di Price è nuovamente ritornato normale. E lui, così come la sua compagna, ne è più che felice.