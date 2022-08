Il paradiso delle Signore: la sconvolgente scoperta, nessuno se l’aspettava; riguarda la prossima stagione dell’amatissima serie di Rai Uno.

Quanto vi mancano i principali programmi tv? Niente paura, dopo il consueto stop estivo sono pronti a tornare in onda. Dai reality show alle soap opera: i palinsesti tv sono pronti ad arricchirsi con nuove, emozionanti, avventure. E tra le serie più amate dai telespettatori c’è senza dubbio Il paradiso delle signore, la seguitissima soap opera targata Rai Uno.

Soap che tornerà a fare compagnia al pubblico a partire da lunedì 12 settembre, con nuovo puntate ricche di colpi di scena. E, a proposito di nuove puntate, c’è un’anticipazione davvero succulenta. A rivelarla è stata proprio una delle protagoniste della serie tv, in un’intervista a Di Più Tv. Se siete curiosi di scoprire qualcosa di più, siete nel posto giusto.

Il paradiso della signore, la scoperta riguarda le nuove puntate della soap

Tutto pronto per il ritorno de Il Paradiso delle signore, che ripartirà su Rai Uno dal 12 settembre. In realtà, la soap tornerà dal 5 settembre, ma con le repliche degli ultimi episodi, per poi riprendere ufficialmente con puntate inedite. Nuove puntate, ricche di sorprese e di scoperte inaspettata. Come quella che farà una delle protagoniste assolute della soap, Ludovica Brancia di Montalto. A raccontarlo è stata proprio l’attrice che le presta il volto, la bellissima Giulia Arena, incoronata Miss Italia nel 2013.

In un’intervista al settimanale Di Più Tv, l’attrice ha spiegato che il suo personaggio resterà decisamente stupito nel ritrovare un Marcello completamente diverso. Nella passata stagione, infatti, Ludovica aveva deciso di separarsi da Marcello e partire per la Grecia con Ferdinando. Cosa accadrà quando tornerà a Milano?

“Ludovica rimarrà sconvolta nel vedere i cambiamenti che ha fatto Marcello: ha studiato, ha creato nuovi sbocchi, vuole diventare un uomo d’affari”, ha raccontato la Arena, che lascia intendere che, tra Ludovica e Marcello, non sarà certo finita qui. I due si scontreranno, ma il sentimento che li legava non è ancora svanito… Un’anticipazione super interessante, che non fa altro che aumentare l’attesa dei telespettatori, che non vedono l’ora di seguire le nuove avventure all’interno de Il Paradiso delle Signore, il grande magazzino nel quale si svolgono tutte le storie. Ma quali altre sorprese ci attendono nella prossima stagione della serie?

Vedremo uno scontro sempre più acceso tra Umberto Guarnieri e Adelaide di Sant’Erasmo: quest’ultima potrà contare sull’alleanza di Vittorio Conti. A quanto pare, Umberto diventerà un personaggio sempre più cupo….ma non vogliamo svelarvi altro! Importanti e sconvolgenti colpi di scena anche per quanto riguarda il triangolo formato da Ezio, Veronica e Gloria. Per scoprire tutti i dettagli non ci resta che sintonizzarci su Rai Uno da lunedì 12 settembre, al consueto orario delle 15 e 55.