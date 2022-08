“Sono sparita dalla tv”: la famosa showgirl spiega a tutti il motivo della scelta

È sparita all’improvviso nonostante la popolarità: ora la nota showgirl ha finalmente rivelato perché vuole vivere lontano dalla tv.

C’è stato un periodo in cui Loredana Lecciso era tra i volti più presenti sul piccolo schermo: erano i primi anni Duemila e lei era da poco diventata la nuova compagna di Al Bano Carrisi dopo che questi si era separato da Romina Power.

Contemporaneamente, insieme alla gemella Raffaella, la bella pugliese si affacciava al mondo dello spettacolo e per qualche anno, diventò una presenza costante in molti programmi tv. Da Domenica In a Striscia la Notizia, da Buona Domenica ai Raccomandati: insomma, Loredana divenne un autentico fenomeno televisivo a quell’epoca.

Di conseguenza, anche la sua vita privata era quasi immancabilmente sotto la lente di ingrandimento. Stando accanto ad uomo così famoso come Al Bano, che era reduce da uno dei matrimoni più celebri di sempre in Italia, è logico che gli occhi di tutti fossero puntati sulla loro sfera familiare che nel frattempo si era allargata con l’arrivo dei loro due figli, Jasmine e Al Bano jr.

Da tempo, però, non è più così frequente vederla negli studi delle varie trasmissioni ed il pubblico non può fare a meno di chiedersi cosa faccia adesso e perché si sia allontanata dalla tv. Ci ha pensato lei stessa a rispondere a tali domande in un’intervista concessa a Grand Hotel.

Loredana Lecciso racconta la sua nuova vita dopo essere sparita dalla tv

Non tutti sanno che prima di conoscere Carrisi, Loredana era una giornalista pubblicista. L’incontro col cantante di Cellino San Marco avvenne grazie al fatto che Cristel e Romina jr. frequentavano la stessa scuola della prima figlia della Lecciso, Brigitta. Prima di diventare la compagna di Al Bano, infatti, la showgirl era già stata sposata con Fabio Cazzato, proprietario di Canale 8, emittente locale pugliese dove a quei tempi lei lavorava come giornalista.

Fu proprio in occasione di un’intervista che scoppiò la scintilla tra lei e l’ex marito di Romina Power. A Grand Hotel, Loredana ha confessato di voler tornare a dedicarsi alla sua professione, dopo essere stata cancellata anni fa dall’Ordine per il mancato pagamento della quote.

Sui motivi che l’hanno spinta a lasciare il mondo dello spettacolo, ha rivelato: “È successo dall’oggi al domani, non so dire bene il perché”. Ammette che nel momento in cui ha deciso di smettere era ancora sull’onda della popolarità, ma ciò non è bastato a spingerla a continuare: “Quando ho deciso di smettere avevo ancora molto riscontro ed ero richiesta dagli autori dei programmi, però non me la sono più sentita”. Una decisione sulla quale sembra non avere ripensamenti, tanto che ha rifiutato anche di partecipare al GF Vip.

Auguri a Loredana Lecciso per la sua nuova vita, anche se dobbiamo ammettere che ci manca vederla in tv.