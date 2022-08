GF Vip 7, arriva la notizia che tutti i telespettatori stavano aspettando; cosa accadrà nella nuova edizione del reality show.

Quanto vi manca il Grande Fratello Vip? Il reality show di Canale 5 è, ormai da tantissimi anni, una delle trasmissioni più amate e seguite della nostra tv. Quella che partirà tra qualche settimana sarà la settima edizione, per quanto riguarda la versione dedicata ai personaggi famosi.

Ad accogliere i ‘vipponi’ ci sarà, ancora una volta, Alfonso Signorini, che dopo essere stato opinionista nel reality è passato alla conduzione. A ricoprire il ruolo di opinionista ci sarà di nuovo Sonia Bruganelli, ma al suo fianco arriverà una clamorosa new entry, la mitica Orietta Berti. Manca davvero poco al via e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire i nomi dei concorrenti ufficiali, dopo mesi di indiscrezioni, indizi e gossip vari. Ma quando inizierà ufficialmente il GF Vip? Negli ultimi giorni, sul web è trapelata la notizia di un possibile rinvio della prima puntata del reality, inizialmente prevista per il 19 settembre. Ecco cosa sta accadendo.

GF Vip 7, la notizia che tutti aspettavano: ora non ci sono più dubbi

La prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip slitterà a causa delle elezioni del 25 settembre? È questo uno dei grandi interrogativi riguardo la nuova edizione del reality show di Canale 5. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i telespettatori avrebbero dovuto attendere ancora un po’ prima di vedere in onda il reality, che non sarebbe partito lunedì 19 settembre, come inizialmente stabilito. Questo proprio a causa delle elezioni politiche, in programma per domenica 25 settembre 2022. Sarà davvero così?

La risposta è no. Secondo quanto riporta Fanpage.it, infatti, fonti vicine alla produzione fanno sapere che la trasmissione potrà partire regolarmente il 19 settembre, senza alcun posticipo. Ma come faranno, quindi, i concorrenti a votare il giorno 25 settembre? Come riporta Fanpage, confermando quanto rivelato da Dagospia, i concorrenti usciranno dalla casa per recarsi nelle città in cui potranno esprimere il loro voto. Essendo ancora in corso l’epidemia di Covid, sarà ancora necessario per chi uscirà trascorrere un periodo di quarantena, prima di rientrare in casa e avere contatti con gli altri concorrenti. Un meccanismo inevitabile, per non rischiare in alcun modo lo scoppio di un focolaio all’interno della Casa.

Insomma, una buona notizia per tutti gli appassionati del reality show di Canale 5, che tornerà in scena fra qualche settimana. E con due appuntamenti settimanali, proprio come accadde per le passate edizioni: il GF dovrebbe andare in onda ogni lunedì e giovedì sera. Non ci resta che attendere per scoprire tutto sul cast ufficiale: al momento, soltanto il nome di Giovanni Ciacci è stato confermato ufficialmente dalle pagine social del programma. Chi si unirà a lui?