Elena Morali, brutto episodio in vacanza: tutti preoccupati per le sue condizioni

Momenti di grande paura per Elena Morali, in vacanza in Thailandia col fidanzato Luigi Favoloso: ha raccontato tutto ai fan preoccupati.

Come molti volti noti della tv e del web, anche l’ex Pupa Elena Morali sta trascorrendo le sue vacanze su spiagge paradisiache in compagnia del suo fidanzato. Lei e Luigi Mario Favoloso si trovano infatti nella meravigliosa Thailandia e, con gli aggiornamenti social pubblicati, stanno facendo sognare tutti i loro seguaci.

Ad un certo punto, però, è accaduto un fuori programma alquanto allarmante che ha rischiato di rovinare il viaggio della coppia. In preda al panico per quanto stava succedendo, i due hanno annunciato di dover allontanarsi per un po’ dai social a causa di un problema di salute di Elena.

La bionda 32enne bergamasca ha cominciato ad avvertire dei sintomi molto strani che le hanno fatto temere di aver contratto il Vaiolo della scimmie. Tanta stanchezza e bolle sparse su tutto il corpo, come mostrato da Favoloso in alcune storie Instagram: “Saranno circa 60 su tutto il corpo, non c’è pus ma qualcosa tipo acqua”, ha spiegato.

Ovviamente, la Morali ha voluto vederci chiaro e si è perciò sottoposta a degli esami per sapere da cosa fosse stata colpita: “Sto aspettando l’esito di alcuni esami fatti ieri sera, ho paura sia Vaiolo delle scimmie e la cosa mi spaventa soprattutto perché sono così lontana da casa”, ha spiegato l’ex Pupa. Finalmente, dopo qualche ora, è arrivata la verità sulle sue condizioni.

Elena Morali, imprevisto shock in vacanza: cosa le è successo in realtà

Purtroppo, talvolta anche un momento di relax e spensieratezza come una vacanza esotica può riservare disavventure che allarmano non poco. Soprattutto alla luce di tutte le brutte notizie che in questo periodo sembrano non avere mai fine. Per la Morali, infatti, non sapere cosa le stesse succedendo è stato causa di forte tensione, come si può immaginare.

Arrivati finalmente i risultati degli accertamenti, tutti i dubbi sono stati fugati e si è saputo con certezza quali fossero le vere condizioni della showgirl. Intanto, nelle ore precedenti, sia a lei che al fidanzato erano giunti moltissimi messaggi da parte dei fan preoccupati. Grazie alle analisi eseguite, è stato possibile tirare un sospiro di sollievo: Elena Morali non è stata colpita dal Vaiolo delle scimmie.

Lo ha rivelato lei stessa attraverso i social: “Allora mi sembra corretto aggiornarvi: negativa al Vaiolo delle scimmie. Pare sia entrata in contatto con una pianta molto pericolosa che si chiama Ailanto, detta anche Albero del paradiso”. Ha poi aggiunto che pian piano sta recuperando le energie e che le bolle si sono trasformate in un rash cutaneo che le causa un fastidioso prurito.

Tutto sotto controllo, per fortuna: Voi state seguendo su Instagram le magnifiche tappe del viaggio di Luigi ed Elena?