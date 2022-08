Tutti hanno notato gli stivali di Elisabetta Canalis: saranno trendy in autunno; tutto sulle calzature indossate dalla showgirl.

È una della showgirl più amate e apprezzate nel nostro Paese. Sin dai primi passi sul bancone del tg satirico più famoso della tv. Parliamo proprio di lei, Elisabetta Canalis, tra le veline more di Striscia la notizia più amate di sempre.

Oggi, la meravigliosa sarda vive in America con la sua famiglia, ma appena può torna nella sua amata terra, alla quale è legatissima. Come è legata alla sua schiera di fan, che continuano a seguirla e supportarla attraverso i social. Il suo canale ufficiale di Instagram conta ben 3,3 milioni di followers, coi quali ama condividere foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana con la famiglia. E non mancano i suoi outfit, mai banali, che colpiscono sempre gli appassionati di moda. È accaduto anche qualche giorno fa, quando ad attirare l’attenzione di tutti è stato un particolare paio di stivali indossati dalla Canalis. Scommettiamo che andranno a ruba il prossimo autunno?

Elisabetta Canalis, i suoi stivali fanno impazzire tutti: chi non li sceglierà per il prossimo autunno?

Settembre è ormai alle porte e, di conseguenza, l’estate sta per volgere al termine. Questo significa una sola cosa per gli appassionati di moda: è tempo di pensare ai nuovi look, da sfoggiare nella prossima stagione autunno/ inverno. Un grazioso suggerimento arriva dal profilo Instagram della bellissima Elisabetta Canalis, che qualche giorno fa ha sfoggiato un look che non è passato assolutamente inosservato. In particolare per le calzature abbinate al suo mini dress nero, sfoggiato al ritorno in America dopo le vacanze.

In occasione di una mostra d’arte in California, come riporta Fanpage.it, Elisabetta ha indossato un miniabito nero, con manica lunga ed aperture laterali subito sotto il decolletè. Un modello particolarissimo, che mette in risalto la straordinaria bellezza della showgirl. Che ha scelto di completare il look con degli stivali che hanno colpito tutti. Punta e tacco a spillo, ma il dettaglio che li rende super trendy sono le lunghe frange color oro! Proprio così, le frange saranno un must have anche nel prossimo autunno e, in questo caso, anche sulle scarpe. Nel look proposto dalla Canalis, gli stivali sono indossati con la gonna, ma essendo un modello che calza largo sulla gamba, sarebbero perfetti anche con un paio di jeans o pantaloni.

Un look super promosso, quello proposto da Elisabetta, che si conferma impeccabile quando si tratta di abbinamenti e outfit. E voi, cosa ne pensate? Indossereste gli stivali proposti dalla meravigliosa Eli? Per non perdervi tutti i trend lanciati dall’ex veline, non vi resta che seguirla su Instagram. Non ve ne pentirete!