Elisabetta Canalis lancia il trend dell’estate: il costume incrociato, lo vorranno tutte

Le vacanze sono anche un’occasione per sfoggiare look super fashion al mare: avete visto il costume incrociato di Elisabetta Canalis?

Come tutte le star italiane e straniere, anche Elisabetta Canalis quest’estate ci ha deliziati con i suoi look balneari super trendy. Prossima a spegnare 44 candeline, l’ex Velina di Striscia la Notizia è ancora adesso una delle donne più belle e seducenti del mondo dello spettacolo e i suoi scatti social ne sono la prova inequivocabile.

Oltre alla strepitosa forma fisica che la contraddistingue da sempre, immancabilmente a colpire sono anche i dettagli che sceglie accuratamente e con attenzione alle tendenze del momento. Nei vari spostamenti che Elisabetta ha fatto in questi mesi di vacanza, tra Messico, Ibiza, Liguria, ecc., l’abbiamo vista dettare ‘legge’ in fatto di moda. Come ad esempio, quando ha indossato il fantastico body glitterato con cui si è fatta immortalare alcune settimane fa; oppure quando si è mostrata con lo smalto arancione, colore perfetto per l’estate!

Ora che si trova proprio nella sua amatissima Sardegna, precisamente a Porto Cervo, la bella Canalis ha deciso di lasciare per l’ennesima volta i follower senza parole. Come? Indossando un bikini micro che mette in risalto i suoi addominali scolpiti e forgiati dalla boxe, disciplina sportiva a cui si dedica con passione e costanza ormai da quattro anni. Tra l’altro, sotto la guida dell’ex campione del mondo Angelo Valente, proprio di recente ha ottenuto grandi soddisfazioni in questo ambito partecipando alla 12esima edizione di The Night of Kick and Punch. Tornando al costume, come alcuni avranno già notato, si tratta di un modello molto particolare. Vediamo perché!

Elisabetta Canalis col costume incrociato si conferma un’icona fashion

Come sa anche Valentina Ferragni, che tempo fa si è fatta fotografare con un trikini multicolor davvero meraviglioso, quest’anno i costumi arcobaleno vanno molto di moda. O comunque variopinti, proprio come quello di Elisabetta Canalis.

Il suo due pezzi presenta infatti una base di colore blu elettrico su cui spiccano fiori e disegni sulle tonalità del rosso, del fucsia e del rosa. Inoltre, avete notato la forma particolarissima del pezzo superiore? Non è affatto scontata, bensì super innovativa: è incrociata e si lega dietro il collo, regalando uno stile innovativo e super seducente. Ovviamente, non potevano mancare gli slip a vita ultra bassa con cui la bella Canalis mette in evidenza fantastici addominali che poche possono vantare, soprattutto dopo gli ‘anta’!

Da notare l’abbinamento con il pareo etnico ed il kimono da spiaggia viola con decorazioni color panna che rendono il look balneare dell’ex Velina super iconico e degno di diventare un modello da copiare.

Scommettiamo che anche stavolta tutte la imiteranno?