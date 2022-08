Temptation Island, il dramma: Sofia ha perso il bambino, racconto da brividi

Temptation Island, il dramma dell’ex protagonista del reality: Sofia ha perso il bambino, racconto da brividi.

È stata una delle protagoniste assolute dell’edizione del 2020 di Temptation Island. Edizione alla quale Sofia Calesso ha partecipato con il suo compagno Alessandro Medici. Tra loro non sono mancati momenti di crisi, ma, oggi, la coppia è più unita che mai. E, nei mesi scorsi, ha dovuto fare i conti con una grande sofferenza.

A raccontare tutto è stata proprio Sofia, che nel corso di un’intervista a Più Donna, ha rivelato di aver perso il bambino che aspettava da Alessandro. Un dolore immenso per lei, che ha deciso di distaccarsi per un po’ dai social per riprendersi da quanto accaduto. Ancora oggi, Sofia è in ripresa, poiché ha dovuto affrontare anche un’altra triste notizia. In seguito le sue parole

Temptation Island, il dramma di Sofia Calesso: “Non ci sono parole”, ha perso il bambino che aspettava

“Oltre al dolore che ho subito, il susseguirsi di episodi ha dimostrato che momentaneamente non ci sono possibilità che io possa rimanere di nuovo incinta e la cosa è stata ancora più dolorosa da accettare”. Con queste parole, Sofia Calesso racconta a Più Donna il delicato periodo che sta vivendo. L’ex protagonista di Temptation Island ha perso il bambino che aveva in grembo e, al momento, non può rimanere incinta. Un dolore fortissimo, che Sofia ha deciso di affrontare allontanandosi da tutto e tutti e prendendosi del tempo per se stessa e per metabolizzare, come ha raccontato nell’intervista.

Intervista nella quale ha raccontato come la più grande delle gioie si sia trasformata in un dolore: “La mia felicità è durata davvero poco. Ho scoperto che ero incinta ma già ero di otto settimane. Io e Alessandro siamo felicissimi ma dopo solo due settimane dalla scoperta, una mattina mi accorgo di avere un’emorragia“. Sofia racconta di essersi recata immediatamente all’ospedale di Perugia, dove per la prima volta ha sentito il cuoricino del bambino, ma la gioia è durata poco: “Il tempo di pensare che avrebbe resistito e poi l’emorragia è aumentata al punto da spezzare quella vita e anche la mia felicità. Non ci sono parole per spiegare ciò che si prova”.

Sofia ha spiegato di aver deciso di raccontare tutto ora dopo aver seguito la vicenda di Bianca Atzei, che dopo un grande dolore è in dolce attesa. Una storia che ha dato tanta speranza a Sofia: “Ci vorrà tempo e sarà ciò che Dio ha riservato per noi”.

Un dolore forte che però non ha fatto altro che unire ancora di più Sofia e Alessandro. Quest’ultimo è stato molto vicino alla sua compagna: “Ringrazio tutti i giorni di averlo come compagno di vita”. Mandiamo a Sofia e Alessandro un abbraccio virtuale e tutto il nostro affetto.