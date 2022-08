Secondo posto a Masterchef 4, ma dopo è successo l’impensabile: nessuno l’avrebbe detto

Si è classificato al secondo posto a Masterchef 4, ma dopo il talent è successo l’impensabile: nessuno l’avrebbe mai immaginato.

Sono tantissimi i programmi tv che si sono alternati in tutti questi sui nostri canali, ma Masterchef è tra quelli che continua a riscuotere un successo impressionante. Dedicato a tutti gli amanti della cucina, il talent offre la possibilità ad aspiranti chef di destreggiarsi tra i fornelli di una cucina professionale e far assaggiare i loro piatti a delle vere e proprie stelle dell’ambito culinario.

È trascorso pochissimo tempo dalla vittoria di Tracy nel corso dell’undicesima stagione del programma, ma in tantissimi si chiedono qualche informazione in più su coloro che hanno lasciato un segno nel corso delle edizioni precedenti. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Federico Francesco Ferrero e della sua vita oggi. In numerosi, però, si chiedono che fine abbia fatto il giovane Nicolò Prati! Divenuto concorrente di Masterchef 4, il giovane studente è riuscito a classificarsi al secondo posto. Cos’è successo, però, subito dopo il talent? Forse non tutti lo avrebbero mai immaginato, ma dopo la finale del talent è successo davvero l’impensabile! Scopriamo qualche cosa in più.

Com’è cambiata la vita di Nicolò dopo il secondo posto a Masterchef

Aveva solo 21 anni quando ha partecipato a Masterchef 4, ma Nicolò Prati ha saputo distinguersi facilmente da tutti gli altri suoi compagni. Allora non riuscì ad aggiudicarsi il titolo di vincitore ma il secondo posto, eppure una volta terminata la sua esperienza nel famoso talent il giovane studente d’agraria ha ampiamente dimostrato di avere le idee chiarissime sul suo futuro. Com’è cambiata la sua vita ad oggi? Sono trascorsi diversi anni da quando ha partecipato al programma e da quando è riuscito ad aggiudicarsi il podio, ma in tantissimi sono curiosi di sapere cosa è successo subito dopo. Forse non tutti lo immaginano, ma la vita di Nicolò è radicalmente cambiata dopo il programma.

Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che Nicolò – una volta terminata la sua esperienza nella cucina di Masterchef – abbia iniziato a lavorare come chef in diversi ristoranti di un certo calibro. Molto presto, però, il giovanissimo Prati avrebbe preso una drastica decisione: ‘abbandonare’ questo mondo e dedicarsi ad altro. Certo, la sua passione per la cucina non l’ha affatto abbandonata e – di tanto in tanto – condivide anche qualche piatto sul suo canale Instagram, ma ad oggi Nicolò sembrerebbe dedicare il suo tempo ad un’altra sua passione: la fattoria! Si legge, infatti, che abbia assunto le redini in mano della fattoria di famiglia. E che ad essa stia dedicando anima e corpo.

Era un vero e proprio talento di Masterchef, avreste mai immaginato una scelta del genere?