“La mia fidanzata mi ha lasciato per uno giovanissimo”: l’ex concorrente del Gf Vip ha raccontato la verità.

Oggi ha raggiunto 81 anni ma non ha assolutamente intenzione di sedersi e stare lì a guardare. Non a caso pochi anni fa è stato un concorrente del Grande Fratello Vip. In un’intervista a Il Corriere della sera ha raccontato di aver accettato per soldi spiegando che la produzione del reality l’ha pagato bene e quindi l’ha fatto.

“Certo, l’ho fatto per soldi. Sono un tipo franco e diretto, ci ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga”, ha detto. Oggi vive della sua pensione, 1100 euro al mese e anche per questo, dice, ha parlato del bisogno di fare ospitate televisive per un maggiore sostegno economico. L’ex concorrente si è anche aperto sulla sua sfera sentimentale.

Ha svelato di aver trovato qualcuno, si tratta al momento di una sorta di amicizia affettuosa, con una donna con cui si vede da un po’. Ma prima ancora ha svelato di essere stato lasciato. La sua ex fidanzata lo ha lasciato per uno più giovane.

“La mia fidanzata mi ha lasciato per uno giovanissimo”: l’ex concorrente del GF Vip racconta la verità

L’amatissimo attore è stato intervistato da Il corriere della sera, nell’intervista ha percorso alcuni momenti salienti della sua carriera arrivando poi a raccontare com’è la sua vita oggi. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale a tanti anni fa e da allora ne ha fatta di strada, successo e fama non gli mancano.

Oggi però dice di vivere con 1100 di pensione e parla dell’esigenza di fare ospitate nei programmi televisivi per un maggiore sostegno economico. Qualche anno fa ha partecipato al GF Vip, precisamente nella quarta edizione e ha svelato di averlo fatto soprattutto per soldi: “Certo, l’ho fatto per soldi. La produzione del Grande Fratello Vip mi ha pagato bene e io l’ho fatto. Oggi solo un bel film lo farei gratis”. L’ex concorrente ha anche accennato alla sua vita sentimentale. Fabio Testi, attore di grande successo, ha raccontato che oggi nella sua vita c’è una persona speciale, una donna con cui si vede: “Una specie di amicizia affettuosa che va avanti da un po”.

Ma prima ancora è stato lasciato dalla sua ormai ex fidanzata. Lo ha lasciato per tornare dal suo ex, una persona molto più giovane. L’attore ha raccontato di essere stato fidanzato con una donna giovanissima ma che dopo un po’ ha fatto pace con il suo ex compagno coetaneo ed è tornata con lui: “Ho avuto di recente una fidanzata giovanissima ma dopo un po’ ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n’è andata”. Oggi però sta frequentando un’altra persona.