Dr Mercy, terribile incubo per Cha: “Ho l’aspetto di un mostro”, mai visto nulla di simile

Cha racconta alla Dr Mercy il suo terribile incubo: aveva 27 anni quando ha avuto la diagnosi, mai visto nulla di simile.

Sono diverse le storie che sono state raccontate nel programma ‘Dr Mercy’, ma non si era mai visto nulla di simile. Alle telecamere del docu-reality, Cha ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi della sua malattia quando aveva 27 anni, ma che da quel momento la sua vita è fortemente cambiata.

Visibilmente emozionata nel raccontare la sua storia, Cha ha spiegato di soffrire di una malattia molto rara per cui non esiste nemmeno una cura. Si tratta di una condizione patologica che colpisce i follicoli piliferi del viso e provoca la formazione di piccole escrescenze lucide e dure.

A distanza di qualche tempo dalla storia di Tracy, anche lei affetta da una malattia ‘ignota’, la Dr Mercy ha accolto nel suo studio la giovanissima Cha ed ha capito chiaramente quanto fosse importante per la donna avere un aiuto. La malattia da cui era affetta, come dicevamo, non prevedeva assolutamente una cura, ma la dermatologa nigeriana ha voluto ugualmente aiutare la sua paziente. “Voglio sentirmi una persona normale, questa malattia mi ostacola”, ha spiegato Cha alle telecamere prima del consulto con la dottoressa. Cos’è successo?

Cha e la malattia rara a ‘Dr Mercy’: cos’è successo in clinica e come l’ha aiutata la dermatologa

Così come era accaduto a Remi a La dottoressa Pimple Popper, anche la Dr Mercy non ha potuto fare a meno di aiutare Cha. Come dicevamo, la donna era affetta da una malattia rara di nome trichoepitelioma, eppure la dermatologa – capita la reale sofferenza della sua paziente – non ha perso affatto occasione di poterla aiutare. La malattia da cui era affetta Cha consisteva nella formazione di piccolissime escrescenze sul viso dall’aspetto duro e lucido. Guardate un po’ come era ridotto il volto di Cha:

Diciamoci la verità: vedendo quest’immagine, si capisce chiaramente perché Che ha voluto chiedere aiuto. Come ha scelto, però, di intervenire la dermatologa nigeriana sulla sua paziente? La risposta è semplicissima: con in laser! Prima ancora, però, di poterlo utilizzare, la Dr Mercy ha provveduto a rimuovere col bisturi quell’escrescenza sul sopracciglio, solo dopo poi è passata a trattare col laser tutte le altre. Ovviamente, il percorso di Cha era solo all’inizio. Data la sua condizione, infatti, servivano più sedute. Guardate, però, il risultato ottenuto solo dopo la prima:

Davvero incredibile, non trovate? “Andrò avanti un passo alla volta”, ha detto Cha appena terminato il suo primo intervento. Ovviamente, appena terminata la seduta laser, il viso della giovane donna era decisamente gonfio, ma nonostante questo si è detta soddisfatta e speranzosa del futuro.