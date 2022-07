La dottoressa Pimple Popper, ‘pelle da alligatore’ per Remi: sconvolgente, resterete di stucco

Remi si è presentata da La dottoressa Pimple Popper per la sua pelle da ‘alligatore’: davvero sconvolgente, resterete di stucco.

Pensavate di aver visto di tutto, vero? Vi sbagliavate di grosso: il caso di Remi è da mettersi le mani nei capelli! Nel corso di queste settimane, vi abbiamo parlato di enormi protuberanze che mettevano a repentaglio la vita del singolo individuo – come è capitato a Terry – o di preoccupanti malattie delle pelle – come nel caso di Monica – la patologia cutanea che ha spinto Remi a chiedere aiuto a La dottoressa Pimple Popper, però, non l’avevamo mai vista prima d’ora.

All’epoca della sua partecipazione a La dottoressa Pimple popper, Remi era davvero giovanissima, ma con una storia alle spalle piuttosto drammatica. Da poco orfana di madre, la ventunenne ha raccontato di essersi rivolta alla famosa dermatologa per via della sua ‘pelle da alligatore’. Sin dalla nascita, infatti, Remi si è resa conto di non avere una pelle come tutti gli altri bambini. “La mia è secca, si spacca e prude”, ha iniziato a raccontare, spiegando che le zone del suo corpo maggiormente interessata a questa patologia sono: bocca, braccia, interno cosce e piedi. Ovviamente, prima di rivolgersi alla dottoressa Sandra Lee, Remi ha consultato diversi medici, ma nessuno di essi è riuscito a trovare una soluzione per lei. Cosa è successo nello studio? Scopriamolo!

Remi a La dottoressa Pimple Popper: immagini shock, cos’è successo

Remi aveva solo 21 anni quando ha scelto di rivolgersi a La dottoressa Pimple Popper per via della sua patologia cutanea, eppure non sembrava affatto una ragazzina, ma una donna matura e forte di sé. Da poco, infatti, la giovanissima ragazza aveva perso sua madre e lei è stata costretta a rimboccarsi immediatamente le maniche e ad occuparsi di tutto quello che, fino a quel momento, se ne occupava la sua mamma. A partire dalle cose più banali fino all’appuntamento con la dermatologa per via della sua malattia alla pelle, Remi non si è affatto persa d’animo e si è data subito da fare.

Il motivo che l’ha spinta a chiedere aiuto alla famosa dottoressa, come dicevamo, è stata la sua pelle da ‘alligatore’. Su diversi parti del corpo, infatti, Remi aveva una pelle piuttosto secca e scura del previsto. Una condizione patologica per nulla invalidante, certo, ma che in ogni modo rendeva insicura la dolce ragazza.

Appena vista la sua pelle, La dottoressa Pimple Popper ha immediatamente tranquillizzato la sua paziente. Si trattava di una ‘semplicissima’ dermatite atopica, causata dallo stress, da curare con farmaci specifici. Certo, in precedenza Remi si era già rivolta ad altri specialisti ed aveva già provato diverse cure, ma questo nuovo farmaco consigliato dalla Sandra Lee si diceva potentissimo. In effetti, è stato proprio così: a distanza di 5 mesi dalla sua prima visita, la pelle di Remi è apparsa completamente diversa.

Un risultato davvero sorprendente, non credete?