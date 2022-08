Gf Vip, Signorini fa felici i telespettatori: ci sarà anche un personaggio molto amato

GF Vip, Alfonso Signorini stupisce e fa felici i telespettatori: nel cast della nuova edizione del reality ci sarà un personaggio molto amato

Manca ormai pochissimo, e le luci all’interno della casa più spiata d’Italia stanno nuovamente per riaccendersi, e noi non vediamo l’ora di metterci comodi per seguire le vicende che interessano i protagonisti all’interno del reality, i nostri personaggi Vip!

Il Grande Fratello Vip ha da sempre conquistato il pubblico, ed edizione dopo edizione ci ha tenuti incollati allo schermo. Ed ora, reduci dall’ultima edizione del reality di qualche mese fa, siamo curiosissimi di conoscere l’intero cast di concorrenti pronto a prendere parte alla nuova stagione del programma. Può quindi iniziare il nostro conto alla rovescia. E, stando agli indizi che il canale social ufficiale del reality svela di tanto in tanto, abbiamo potuto capire che si tratterà di un cast di personaggi davvero ricco e variopinto. Ce ne saranno sicuramente delle belle. D’altronde, il conduttore sa bene come intrattenere il pubblico da casa e non può non farlo riunendo insieme un cast sensazionale. Ed a proposito di cast. Stando agli indizi rivelati via social qualcuno avrebbe ipotizzato che Alfonso Signorini avrebbe scelto un personaggio molto amato dal pubblico. Di chi si tratterà? Il possibile nome è.. Scopriamolo insieme!

GF Vip, Alfonso Signorini spiazza tutti: nel cast anche un personaggio molto amato

Ormai manca poco al ritorno sul piccolo schermo di uno dei reality televisivi più amati e seguiti di sempre. Il GF Vip di Alfonso Signorini è pronto con il suo cast a regalarci momenti di intrattenimento unici fatti di ricchi colpi di scena! E mentre qualcuno smentisce le voci in merito alla propria partecipazione al reality, altre indiscrezioni sorgerebbero nei riguardi della possibile partecipazione allo show da parte di un personaggio molto amato dal pubblico.

Secondo gli indizi rivelati via social dal canale ufficiale del reality, tra i possibili concorrenti ci sarebbe un amatissimo ‘ritorno alle origini’ per un volto che abbiamo scoperto proprio all’interno del reality nella versione ‘nip’. E’ oggi un volto amatissimo e seguitissimo sui social, e stando alle possibili voci riportate anche da Davide Maggio, si tratterebbe proprio di lei, Carolina Marconi. Ebbene, il suo sarebbe infatti un ritorno all’interno della casa più spiata d’Italia perché come ben ricordiamo, la stessa aveva partecipato alla quarta edizione del reality.

Da allora ne è trascorso di tempo, e negli anni Carolina Marconi è diventata un personaggio amatissimo dal pubblico. Tuttavia, alle possibili indiscrezioni non è giunta conferma ma nemmeno sono state messe a tacere le voci con possibili smentite. I social impazzano all’idea di poter rivedere la splendida showgirl venezuelana fare ritorno nella fatidica casa. Ed a voi piacerebbe rivederla come concorrente?