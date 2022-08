Chi è e cosa fa nella vita la figlia di Ornella Muti: non tutti lo sanno

Tra le icone del cinema italiano, Ornella Muti ha una figlia altrettanto bella e dal grande fascino: sapete chi è e che lavoro fa?

Ornella Muti è stata ed è ancora oggi uno dei volti simbolo del grande schermo nostrano, ma non tutti conoscono sua primogenita, Naike Rivelli. Nata il 10 ottobre del 1974 a Monaco di Baviera, ha altri due fratelli, Carolina e Andrea Fachinetti, nati dal secondo matrimonio della madre.

Naike però non è figlia né del primo né del secondo marito della Muti: il cognome è infatti quello della mamma, che all’anagrafe si chiama Francesca Rivelli. Il nome del suo vero padre non è mai stato rivelato: “Mio padre non so chi sia e non lo voglio sapere. C’è stato Federico Facchinetti, il genitore dei miei fratelli, e ho chiamato sempre lui papà”, raccontò la donna nel corso del programma Non disturbare. In quell’occasione, ammise che la scoperta che non fosse lui suo padre, avvenuta sei anni prima, fu un vero trauma per lei.

Da Ornella, la splendida 48enne ha ereditato sicuramente la grande bellezza, ma anche la passione per il mestiere di attrice. Ha infatti intrapreso tale carriera quando aveva solo 16 anni, nel film di Ettore Scola Il viaggio di Capitan Fracassa. Prima di questo debutto, aveva preso parte da bambina alla pellicola di Steno intitolata Bonnie e Clyde all’italiana nella quale recitava anche sua madre.

Da allora, Naike ha ottenuto altri ruoli in vari film, ma nella sua carriera non manca neanche la tv dove debuttò nel 1999, quando condusse Paperissima Sprint e nella quale ha lavorato anche in alcune sit-com. Successivamente partecipò come concorrente a Il ristorante ed a Pechino Express insieme al fratellastro Andrea durante la quarta edizione del reality, all’epoca trasmesso da Rai Due.

Naike Rivelli non solo attrice: cosa fa la figlia di Ornella Muti

Non molti lo sanno, ma la spumeggiante figlia della Muti ha anche fatto un’incursione sulla scena musicale col nome d’arte di Nayked: nel 2011 pubblicò addirittura un album dal nome Metamorphose Me. Madre e figlia vivono insieme in campagna da qualche anno, precisamente a Ovada, in provincia di Alessandria.

Naike è madre di Akash, nato nel 1996 dalla relazione con Cristian Cetorelli. Il ragazzo oggi vive negli Stati Uniti dove frequenta l’università. Nel 2002 l’attrice sposò l’attore tedesco tedesco Manou Lubowski ma il matrimonio finì appena 9 mesi dopo per poi giungere al divorzio nel 2008.

Proprio nel corso della sua partecipazione a Pechino Express, la figlia di Ornella Muti conobbe Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power e proprio durante il programma restò incinta di lui. Purtroppo perse il bambino qualche settimana dopo per un aborto spontaneo. La coppia riuscì a superare il forte trauma, ma dopo qualche tempo i due si lasciarono.

Voi conoscevate queste curiosità su Naike?