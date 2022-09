Keanu Reeves, il gesto che fa parlare di sé: nessuno si aspettava tutto questo

Keanu Reeves, il gesto inaspettato dell’amatissimo attore ha letteralmente spiazzato tutti: nessuno lo avrebbe mai detto!

Noto al pubblico in particolare grazie al ruolo di Neo, interpretato in Matrix, Keanu Reeves è sicuramente uno degli attori canadesi più amati e seguiti. Ma prima di Matrix ha riscosso una certa notorietà già ai suoi esordi da giovanissimo.

Classe ’64, Keanu Reeves è nato a Beirut. Ha portato avanti gli studi in Pennsylvania e si è poi trasferito a Los Angeles in cerca del clamoroso successo. Ha così fatto il suo esordio nel mondo della tv, ma è in particolare sul grande schermo che l’amato attore canadese ha dato il meglio di se. Con i diversi ruoli interpretati dinanzi la macchina da cinepresa, ha conquistato milioni di telespettatori. C’è da ammetterlo, è un uomo ed artista dotato di grande fascino. Ma ciò che da sempre colpisce di lui, è sicuramente la sua estrema gentilezza. E di fatti, proprio l’ultimo gesto compiuto dall’attore è stato davvero inaspettato ed ha colpito tutti.

Keanu Reeves, il gesto dell’attore sorprende tutti e lascia senza parole

Con il successo ottenuto sul grande schermo, Keanu Reeves è sicuramente divenuto uno dei veri divi di Hollywood. Il suo canale social conta ormai un numero di followers piuttosto notevole. Ma la fama ed il talento dell’attore, combaciano molto bene con la sua estrema gentilezza, con la quale ha da sempre colpito e conquistato milioni di fan. E proprio di recente, si è sentito parlare di un gesto compiuto da Keanu Reeves che si è rivelato per tutti inaspettato e davvero stupefacente. Nessuno ci avrebbe mai sperato, eppure l’attore lo ha fatto ed ha lasciato tutti di stucco!

Ha ricevuto un invito a partecipare alle nozze da parte di due novelli sposini, Nikki Roadnight e James. I due, avevano provato ad invitare l’amatissimo attore facendo recapitare a questi un invito. I novelli sposi, non avevano alcun tipo di rapporto con Reeves, erano perfetti sconosciuti. Almeno fino a quel momento, perché poi l’attore, ha deciso di presentarsi al lieto evento! Fan di Keanu Reeves la coppia inglese aveva così provato a recapitare all’attore l’invito alle loro nozze, speranzosi di averlo come loro ospite d’onore. Ci speravano certo ma non credevano che sarebbe potuto realmente accadere. Ed ecco che invece, a sorpresa, Keanu Reeves ha partecipato al matrimonio della sua coppia di fan. Tutti erano completamente increduli. Beh, non capita tutti i giorni di vedere il proprio idolo alle proprie nozze, no?

La sposa, ha fatto sapere: “Non sapevamo se l’avrebbe fatto o meno, ma è stato bello che mio marito sia riuscito a parlargli. E’ stato molto amorevole”.

Un gesto davvero dolce non trovate?