L’amatissimo di Uomini e Donne è stato eletto ‘il più bello d’Italia 2022’ : è proprio lui, uno degli ex corteggiatori più apprezzati dal pubblico.

Siete pronti al gran ritorno di Uomini e Donne? La trasmissione di Maria De Filippi ripartirà al consueto orario da lunedì 19 settembre: nuovi tronisti, nuove esterne e nuove conoscenze. In attesa di scoprire tutto, vi raccontiamo una splendida notizia che riguarda uno dei protagonisti della passata stagione.

Un ex corteggiatore del trono Classico è stato eletto il più bello di Italia 2022, nel concorso tenutosi in Liguria qualche giorno fa. Un’emozione grandissima per l’ex volto di Canale 5, che ha espresso la sua gioia in un post su Instagram. Dove si è mostrato con la corona e la fascia conquistata: scopriamo insieme di chi si tratta.

‘Il più bello d’Italia 2022’ è un ex corteggiatore di Uomini e Donne

“Un’esperienza bellissima, un’emozione unica. Questa vittoria la dedico alla mia famiglia, che mi ha sempre supportato in tutte le scelte che ho intrapreso fino ad ora”. Queste le parole che Alessandro Verdolini ha allegato al suo ultimo scatto su Instagram. Scatto in cui si mostra con la fascia del ‘più bello d’Italia 2022’. Ad aggiudicarsi il titolo quest’anno è stato proprio il marchigiano, che il pubblico di Canale 5 ha imparato a conoscere qualche mese fa a Uomini e Donne.

È stato proprio lui il corteggiatore ‘rivale’ di Ciprian, durante il percorso sul trono di Andrea Nicole. Quest’ultima, però, scelse proprio Ciprian, preferendolo ad Alessandro. Una scelta che fece felici molti telespettatori, ma, come sempre accade, ne rese tristi molti altri, affezionati al corteggiatore. Ora i fan di Alessandro possono gioire: per lui una gran bella soddisfazione! È stato proprio il 28 enne marchigiano a vincere la kermesse nazionale dedicata alla bellezza maschile, che si è tenuta di nuovo ad Alassio, dopo 27 anni: scegliere il vincitore è stata una giuria tutta al femminile.

Non ci resta che mandare le nostre più sentite congratulazioni ad Alessandro per questo importante traguardo.

Uomini e Donne, gli ex corteggiatori sul trono

E, a proposito di ex corteggiatori, quest’anno sul trono ce ne saranno ben tre. Ci sarà Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri: in estate si era parlato di un ritorno come dama del trono Over, ma il suo posto sarà la sedia rossa. Tornerà in studio anche Federico Dainese, che ha invece corteggiato Veronica Rimondi: quest’ultima ha poi scelto Matteo Farnea, col quale è felicemente fidanzata. Infine, vedremo sul trono Lavinia Mauro, che è stata a Uomini e Donne nel 2018: era tra le corteggiatrici di Nicolò Brigante, ma il suo percorso non durò a lungo. A loro si unirà un altro Federico, ingegnere aeronautico originario di Roma. Anche voi non vedete l’ora di conoscerli?