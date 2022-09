Dopo la forte crisi stanno per diventare genitori: l’indiscrezione fa sognare i fan della coppia, protagonista di un amato programma tv.

È stata una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island. Coppia che ha partecipato all’edizione del 2020 del docu- reality di Canale 5, dove hanno deciso di mettersi in gioco dopo ben 16 anni di amore. E il loro percorso in tv fu tutt’altro che semplice.

Al termine dell’esperienza a Temptation Island, dopo il consueto falò di confronto, i due decisero di mettere fine alla loro relazione. Dopo poco, però, il ritorno di fiamma, con l’annuncio di un matrimonio che sarebbe arrivato a breve. Ancora una volta, però, le cose cambiarono e tra i due nacque una nuova crisi. Fino all’estate scorsa, quando, attraverso i social, la coppia annunciò di volerci riprovare ancora una volta e dare un’altra chance al loro amore. Ebbene, pare proprio che sia la volta giusta: secondo un’indiscrezione trapelata nei giorni scorsi, l’ex protagonista di Temptation Island sarebbe in dolce attesa. Scopriamo di più.

Superata la crisi diventeranno genitori: l’indiscrezione sull’amata coppia di Temptation Island

Al momento si tratta di una semplice indiscrezione poiché l’annuncio non è arrivato dai diretti interessati. A rivelare tutto è stata la blogger Deianira Marzano, che ha condiviso nelle sue stories una segnalazione di un utente. Utente che ha incontrato l’ex coppia di Temptation Island per strada e non ha potuto non notare un pronunciato pancino.

Secondo la segnalazione, Speranza Capasso sarebbe incinta! La follower di Deianira ha incontrato Speranza e il suo compagno Alberto Maritato, inviando anche una foto alla blogger. Nello scatto, si intravede quella che sarebbe Speranza di profilo e, in effetti, il suo pancino. Ribadiamo che si tratta di una semplice indiscrezione e che, al momento, i presunti futuri genitori non hanno né smentito né confermato la notizia trapelata sui social.

Se la notizia fosse confermata, sarebbe un segno che, dopo un infinito tira e molla, la coppia ha finalmente trovato la serenità, decidendo di allargare la famiglia. Speranza e Alberto avevano annunciato il loro ritorno di fiamma lo scorso giugno, non senza timori, dato il trascorso. La volontà di recuperare il rapporto, però, c’era tutta e quanto pare ha dato i suoi frutti. Non ci resta che attendere per saperne di più.

Quando iniziano i programmi di Maria De Filippi

Come avrete notato, questa estate Temptation Island non ha tenuto compagnia ai telespettatori. Presto, però, gli amatissimi programmi targati De Filippi torneranno in onda. Uomini e Donne partirà il 19 settembre, mentre Amici tornerà con il pomeridiano di domenica, dal 18 settembre. Il giorno prima, sabato 17 settembre, partirà invece la nuova edizione di Tu si que vales, le cui riprese sono iniziate già da diverse settimane. Pronti ad una nuova, ricchissima, stagione tv?