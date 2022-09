Ida e Riccardo, colpo di scena shock: è successo l’impensabile dopo l’estate; le anticipazioni delle prime registrazioni di Uomini e Donne.

Appassionati di Uomini e Donne, ci siamo! Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione della trasmissione di Maria De Filippi, che partirà lunedì 19 settembre 2022, con tantissime novità e colpi di scena.

Tra i protagonisti storici del programma, ritroveremo Ida Platano e Riccardo Guarnieri: entrambi saranno nuovamente nel parterre del trono over. Prima delle vacanze, li avevamo lasciati così: dopo un tentativo di ricongiungersi, i due sono arrivati nuovamente ai ferri corti. Cosa è successo al ritorno in studio? Nei giorni scorsi sono state registrate le prime puntata del dating show e possiamo assicurarvi che è già accaduto di tutto. Se non temete spoiler, ecco le anticipazioni.

Riparte Uomini e Donne e c’è già un colpo di scena tra Ida e Riccardo

Come ogni anno, tra le registrazioni delle puntate di Uomini e Donne e la messa in onda su Canale 5 trascorrono diversi giorni. Le prime puntate della nuova stagione sono state già registrate, ma saranno trasmesse a partire da lunedì 19 settembre. Sul web, però, sono già trapelate le prime anticipazioni e c’è da dire che sarà un inizio col botto, soprattutto per quanto riguarda il trono Over.

La sempre informata pagina Uomini e Donne Classico e Over ha rivelato che già nella prima registrazione Ida e Riccardo hanno avuto un forte scontro! Non conosciamo i dettagli, ma, a quanto pare, il cavaliere pugliese ha ricercato la dama nel corso dell’estate. È finita qui? Assolutamente no. Ricordate Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri? Ebbene, ora Federica è sul trono e, se ricordate, Riccardo aveva espresso il suo interesse per lei nei mesi scorsi… Cosa è accaduto?

Nella seconda registrazione, Riccardo si è praticamente dichiarato a Federica, con la quale ha ballato al centro dello studio. Quando però Maria ha chiarito che, qualora scegliesse di corteggiare Federica, Riccardo dovrebbe ‘spostarsi’ tra i corteggiatori del classico, rischiando l’eliminazione, pare proprio che il corteggiatore abbia fatto un passo indietro! E Ida?

Anche per la Platano ci sono importanti novità_ la dama ha riallacciato i rapporti con Alessandro Vicinanza, il cavaliere salernitano col quale è uscita nei mesi scorsi. I due sono usciti in esterna e si sono anche baciati! Un ritorno di fiamma che non è piaciuto ad Armando, che ha criticato l’amica Ida e si è scontrato con Alessandro. Si, già nelle prime registrazioni sono nate tantissime discussioni! Ma qual è l’opinioni di Maria De Filippi su tutto questo?

La conduttrice ha un’idea ben precisa. Secondo le indiscrezioni, Maria avrebbe sottolineato che, quelle di Riccardo e Ida, sembrano essere delle ripicche e ha invitato i due protagonisti del trono over a non comportarsi da ragazzini.

Insomma, fuoco e fiamme sin dalle battute iniziali! Non ci resta che attendere il 19 settembre per il gran ritorno. Noi non vediamo l’ora, e voi?