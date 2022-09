È stato eliminato: colpo di scena shock, cosa ha fatto la Regina Elisabetta

Clamorosa decisione della Regina Elisabetta su alcuni membri della Famiglia Reale: cosa ha fatto la sovrana, incredibile!

Sebbene sia una vera ‘roccia’ e l’età sembri non avere nessuna incidenza su di lei, di recente la sovrana Elisabetta II ha dovuto rettificare alcuni punti del suo testamento per via dei problemi di salute che l’hanno colpita. Star e International Business Time riferiscono di una clamorosa modifica che toccherebbe alcuni dei suoi familiari più stretti.

In questi anni del suo lunghissimo Regno, proprio la Royal Family tanto amata è stata per lei anche causa di non pochi grattacapi. Ora, però, 96 anni compiuti, la Regina è chiamata a dare disposizioni in merito alla successione del suo sconfinato patrimonio. E’ giunto quindi il momento di tirare le somme.

Forse non tutti immaginano che nel documento non ci sia nessuna menzione di Lilibet, la figlia di Harry e Meghan, che ha compiuto il suo primo anno di età lo scorso mese di giugno. Ma le sorprese non sono finite qui: stando a quanto si apprende, la monarca britannica avrebbe riservato un altro colpo di scena che ha lasciato tutti di stucco.

I gioielli della Regina Elisabetta: decisione clamorosa, cosa ha fatto la sovrana

La piccola Lilibet, che Elisabetta ha visto finora solo una volta in occasione del Giubileo di Platino, non sarà l’unica esclusa dalla sterminata eredità: anche i suoi genitori ed il suo fratellino Archie sono stati ‘fatti fuori’. I 300 oggetti della Regina ed i gioielli del valore complessivo di circa 110 milioni di dollari non andranno alla famiglia costruita da suo nipote Harry. Evidentemente, all’origine di ciò, c’è la decisione del secondogenito di Carlo e Diana e di sua moglie Meghan di allontanarsi dalla Corona rinunciando allo status di “membri senior” della Famiglia Reale.

Senza dimenticare che, oltre all’uscita di scena di un paio di anni fa, la coppia è stata poi protagonista di una clamorosa intervista concessa a Oprah Winfrey. Un’intervista che ha portato alla luce presunti retroscena sulla famiglia di Harry che ovviamente hanno creato parecchie turbolenze nei rapporti tra quest’ultima e i duchi di Sussex.

Ma chi erediterà allora i monili di immenso valore storico di Queen Elizabeth? Ebbene, in base ai rumors più recenti, saranno Kate Middleton e sua figlia Charlotte! Come vuole la tradizione del Regno Unito, la Regina lascia i propri gioielli a persone per cui nutre una profonda stima. In questi anni la moglie di William ha sempre sostenuto la sovrana mostrandole grande rispetto ed affetto. Aspetti che avranno sicuramente giocato un ruolo determinante nella decisione di Elisabetta.

Secondo voi la monarca ha fatto una scelta giusta, considerando le vicende che hanno riguardato Harry e sua moglie?