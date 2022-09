“Rapporti intimi dopo il parto? Non fate come me”: è stata proprio lei a confessarlo

Diventata mamma da circa un mese, la bellissima modella ha confessato ai follower com’è la sua vita sotto le lenzuola dopo il parto.

Appena un mese fa circa, ha dato alla luce la sua bebè e, insieme al compagno, non potrebbe essere più felice. Entrambi giovani e bellissimi, sono una coppia dal 2019 e il loro grande amore ha spinto lui a stravolgere completamente la propria vita trasferendosi addirittura in un’altra nazione.

I neogenitori sono volti noti della tv: ciascuno dei due, nel proprio Paese, ha avuto qualche esperienza in programmi di grande successo e anche sul web sono molto seguiti. Alla loro primogenita hanno dato un nome molto particolare ovvero Gala e, sebbene i primi tempi con un neonato in casa non siano affatto semplici, la loro felicità in questo momento è alle stelle.

D’altronde, la loro passione è stata evidente fin da subito. Proprio nel corso della trasmissione in cui si sono conosciuti tre anni fa, furono protagonisti di una notte abbastanza ‘accesa’ che non sfuggì all’occhio delle telecamere. Ora, ai follower curiosi, la splendida modella ha fatto una confessione particolare, lasciando molti alquanto sorpresi.

“Non ho rispettato la famosa ‘quarantena’”: confessa tutto dopo il parto

Ora che è alle prese con biberon e pannolini, qualcuno tramite Instagram ha fatto alla neomamma una domanda riguardo ai rapporti intimi dopo il parto. Lei ha risposto facendo una premessa: “Non sono la persona migliore per parlare di s***o”. Curiosi di sapere a cosa si riferisca?

A quanto pare, la giovane influencer non sarebbe stata molto diligente nel seguire i consigli che di solito danno i medici sul tema. “Di solito si consiglia di non avere rapporti dopo il parto per 4-6 settimane. Nel mio caso non ho rispettato la famosa ‘quarantena’, quindi non fate come me!”, ha confessato apertamente. Infine, non ha mancato di precisare: “Bisogna ascoltare sempre il proprio ginecologo”.

Stiamo parlando di Violeta Mangrinan, modella 28enne spagnola che nel suo Paese è diventata nota grazie alla sua partecipazione a Mujeres y Hombres y viceversa, versione ispanica del nostro Uomini e Donne. Sembra che il dating show abbia inciso fortemente sul suo destino visto che dal 2019 è lei la compagna di Fabio Colloricchio, ex tronista italo argentino di una delle passate stagioni della trasmissione condotta da Maria De Filippi. La sua scelta ricadde su Nicole Mazzocato, ricordate?

Con Violeta, invece, si conobbero a Supervivientes, il reality spagnolo simile alla nostra Isola dei Famosi e fu lì che scoppiò la scintilla. Per Violeta, Fabio è andato a vivere in Spagna e con lei ha messo su famiglia a Madrid. Al momento non si parla ancora di matrimonio, ma certo è che l’amore tra loro non manca affatto. Tra l’altro, Colloricchio in Spagna ha intrapreso una carriera nuova ed è molto amato.

Anche voi li trovate strepitosi insieme?