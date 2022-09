La proposta di matrimonio e poi la fine della relazione, oggi ha un nuovo amore: si tratterebbe proprio di lui

Prima la proposta di matrimonio, poi la fine della relazione: oggi però la bella attrice ha un nuovo amore, si tratterebbe proprio di lui!

I fiori d’arancio per loro sembravano essere ormai una cosa certa. Il matrimonio era vicino, ma poi qualcosa è andato storto e di comune accordo hanno così deciso di prendere strade diverse. Dopo la fine della relazione, oggi però l’amatissima attrice e cantante avrebbe un nuovo amore e secondo indiscrezioni, si tratterebbe proprio di lui!

L’ultimo scatto di coppia con l’ormai ex risale a Gennaio, stando agli aggiornamenti della sua galleria social. Da allora, la bella imprenditrice si è dedicata a se stessa, al suo lavoro ed alle sue passioni. La loro era stata una storia d’amore molto seguita in particolare sui social, dove insieme apparivano complici e molto uniti. La fatidica proposta di matrimonio, con tanto di foto che aveva immortalato il tutto aveva commosso tutti. Ma poi con parole dolcissime, entrambi si sono salutati e si sono detti addio. Oggi però, l’attrice avrebbe un nuovo amore. Sarebbe stata paparazzata proprio con lui!

Dopo la fine della relazione, oggi avrebbe un nuovo amore: è stata vista con lui!

Bella Thorne e Benjamin Mascolo sono stati per lungo tempo una splendida coppia. I due sembravano essere molto complici, tanto da pensare dopo 3 anni di convolare a nozze. Entrambi i due artisti avevano condiviso scatti del dolce momento che avevano immortalavo. Qualche tempo dopo però, a partire più o meno da Marzo, le cose sono andate diversamente. E così, lo stesso Benjamin, riservando parole dolcissime nei confronti della sua ormai ex, ha fatto sapere pubblicamente che la loro relazione era giunta al capolinea: “Non è assolutamente un fallimento da parte di nessuno dei due perchè nessuna connessione quando è reale è sprecata o inutile [..] Era destino che fosse così, ed è stato bellissimo. Auguro solo il meglio a questa persona e le starò sempre vicino“.

Oggi però, secondo alcuni scatti raccolti via social, dai profili fanpage dell’attrice, a pochi mesi dalla fine della relazione, sembrerebbe che Bella Thorne abbia ormai voltato pagina e si sia lasciata alle spalle la storia con il cantante dell’ex duo Benji e Fede. Chi sarebbe quindi la presunta nuova fiamma? Si tratterebbe proprio di lui, il produttore Mark Emms. I due sarebbero stati paparazzati insieme mentre si scambiavano un dolce bacio in barca nella splendida isola greca. A Mykonos, Bella Thorne sarebbe stata vista in compagnia del produttore cinematografico e sembrerebbe che i due siano molto vicini.

Si tratta al momento però di sole indiscrezioni in quanto, Bella Thorne non ha confermato le voci al riguardo e tantomeno ha pubblicato sui suoi profilo social scatti in sua compagnia. Un amore estivo o qualcosa di più? Lo scopriremo più avanti!