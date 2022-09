Bridgerton, clamoroso: il retroscena che nessuno potrebbe immaginare sull’amatissimo attore della serie tv.

È una delle serie più amate degli ultimi anni. Tratta dai romanzi di Julia Quinn, Bridgerton ha fatto letteralmente innamorare i fan di tutto il mondo. E ne ha fatti ricredere tantissimi.

Si, perché dopo la notizia dell’addio del duca di Hastings dopo una sola stagione, in molti si sono approcciati con un certo scetticismo al secondo capitolo. La storia d’amore tra Kate Sharma e Anthony, però, ha saputo rapire i telespettatori proprio come avevano fatto nella prima stagione Simon e la dolce Daphne. Cosa accadrà nella terza stagione? I protagonisti saranno Penelope Featherington e Colin Bridgerton e noi non vediamo l’ora di scoprire l’evoluzione del loro rapporto, per ora ancora fermo sulla sfera dell’amicizia. In attesa di addentrarci nella nuova stagione, c’è un retroscena che dovete assolutamente sapere. Una curiosità che riguarda l’affascinante Anthony: resterete senza parole!

Bridgerton, il clamoroso retroscena riguarda uno dei protagonisti assoluti

Quanto vi manca Bridgerton? La serie tv prodotta da Shonda Rhimes tornerà su Netflix con una nuova stagione, ricca di intrighi e, inevitabilmente, passioni. Il componente della famiglia Bridgerton protagonista del capitolo terzo è Colin e al suo fianco ci sarà la dolce Pen. Una storia d’amore che non è ancora iniziata, sebbene la Featherington non abbia mai nascosto i sentimenti che prova verso di lui. Cosa accadrà tra di loro? Lo scopriremo molto presto. Oggi, però, vi parleremo del protagonista della seconda stagione della serie, Anthony Bridgerton. Diviso tra due sorelle, il visconte ha appassionato tutti e gran merito è senza dubbio dell’attore che gli ha prestato il volto.

Si tratta di Jonathan Bailey, attore britannico classe 1988, protagonista di diverse serie di successo, come Leonardo e Broadchurc. La sua interpretazione in Bridgerton è stata magistrale, ma se vi dicessimo che l’attore ha rischiato di recitare in un altro ruolo nella serie? Si, perché è stato lo stesso Baley a rivelare che, inizialmente, aveva fatto il provino per interpretare Simon Basset, il duca di Hasting interpretato dall’amatissimo Rege Jean Page.

Dopo averne parlato con la società di produzione e lo showrunner Chris Van Dusen, quest’ultimo ha realizzato che Jonathan sarebbe stato perfetto nel ruolo di Anthony. E, ora possiamo dirlo, è stata una perfetta intuizione!

Non ci resta che attendere notizie ufficiali sulla messa in onda dei nuovi episodi di Bridgerton, le cui riprese sono partite proprio nel corso di questa estate. Nella terza stagione ritroveremo i personaggi più amati delle passate stagioni, con l’aggiunta di alcune interessanti new entry: ben tre nuovi attori famosissimi, che daranno vita a personaggi che non vi deluderanno. Se volete sapere di più su Bridgerton 3, continuate a seguirci.