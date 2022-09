Maria De Filippi, arriva la decisione definitiva? Di cosa si tratta

Maria De Filippi, arriva la decisione definitiva della conduttrice? Di cosa si tratta; l’indiscrezione fa sognare i fan.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione televisiva. Dopo il consueto stop estivo, stanno per tornare in onda i principali programmi e, tra i più amati dal pubblico, ci sono senz’altro quelli targati Maria De Filippi.

Da Uomini e Donne ad Amici, fino a Tu si que vales: da metà settembre, su Canale 5 ripartiranno tutti gli amatissimi format di Queen Mary. Ma non è tutto… A Mediaset starebbe per tornare uno dei reality più seguiti di sempre: cosa c’entra la De Filippi? Vi raccontiamo tutto!

Maria De Filippi, la decisione della conduttrice su un amatissimo programma

Vi abbiamo parlato più volte del ritorno in tv de La Talpa. Il reality show è andato in onda dal 2004 al 2008 con tre edizioni, trasmesse dapprima su Rai Due ( prima edizione) e successivamente su Italia Uno. Un programma amatissimo, che, nonostante il trascorrere degli anni, i telespettatori hanno sempre ricordato con nostalgia e speranza di rivederlo in onda. Ebbene, l’attesa sembra essere sul punto di terminare.

Il reality sta per tornare sui palinsesti Mediaset e ci sarà lo zampino di Maria De Filippi. Intervistata da Oggi, però, la conduttrice ci ha tenuto a precisare che i diritti della trasmissione sono stati acquistati da Mediaset e non dalla sua società di produzione, la Fascino. Qual è il ruolo di Queen Mary? “Pier Silvio mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format. Siamo ancora a una fase embrionale del progetto”, ha dichiarato la De Filippi. E, sulle sue presunte prime idee, sono già trapelate diversi indiscrezioni.

Come quella che parla di Silvia Toffanin al timone della nuova edizione de La Talpa. La conduttrice di Verissimo gode della stima assoluta di Maria De Filippi, che avrebbe scelto di puntare su di lei. Non è tutto: c’è anche il nome del probabile inviato e anche lui è legato a un’amatissima trasmissione di Maria. Si tratta di Filippo Bisciglia, che, ‘orfano’ di Temptation Island, potrebbe rimettersi in gioco proprio nel reality, al quale anni fa ha partecipato. Un’altra indiscrezione, lanciata da TV Blog, riguarda il possibile cast: tra i concorrenti non ci sarebbero vip, come nelle passate edizioni, ma personaggi comuni. Se l’indiscrezione fosse confermata, sarebbe una novità assoluta per il reality.

Ricordiamo che, al momento, si tratta di semplici indiscrezioni e che non sono state rese note informazioni ufficiali sulla quarta edizione dell’avventuroso reality show. A voi piacerebbe vedere Silvia Toffanin mettersi in gioco fuori dal suo salotto di Verissimo? Continuate a seguirci per tutte le novità e gli aggiornamenti sulla prossima stagione tv.