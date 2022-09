Si sposano dopo oltre 10 anni di fidanzamento: finalmente, notizia stupenda per la meravigliosa coppia.

Finalmente si sono detti sì! Dopo oltre dieci anni di amore, la coppia è convolata a nozze qualche giorno fa, tra la felicità e l’emozione di amici e parenti. Una cerimonia da sogno, come da sogno sono stati gli abiti scelti della sposa per il suo giorno speciale.

Il rito civile e i festeggiamenti si sono tenuti nella stessa location: una antica villa nobiliare davvero incantevole, come dimostrano le diverse immagini trapelate sui social nel giorno del sì. Un giorno magico per la coppia, arrivato circa un anno dopo la romanticissima proposta di matrimonio. Una proposta che era arrivata poco prima di un evento importantissimo per lo sposo… Scopriamo tutto!

Dopo più di 10 anni insieme si sposano: che gioia per la coppia

A luglio del 2021, prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo, le aveva chiesto di diventare sua moglie, per dimostrarle che lei è la cosa più importante, più importante di ogni sogno e obiettivo. E, dal 1 settembre 2022, quella donna speciale è finalmente sua moglie. È la favola di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, che si sono sposati a Pesaro tre giorni fa.

Un matrimonio da sogno per la coppia, legata da più di dieci anni, al quale hanno partecipato invitati illustri, da Marcel Jacobs a Bebe Vio. Ad officiare il rito civile è stato il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Rito che si è tenuto, come la cena, alla Villa Imperiale, sui colli di San Bartolomeo, a Pesaro. Per il giorno del suo sì, il campione olimpico di salto in alto ha scelto un classico smoking, firmato Giorgio Armani, mentre Chiara ha sfoggiato ben tre abiti. Tutti targati Atelier Emé, i vestiti della sposa erano incantevoli e ricoperti di diamanti. Il primo, più principesco, caratterizzato dalla gonna ampia e bustier in pizzo: il tocco di particolarità è rappresentato dai manicotti, che presentano lo stesso decoro dell’abito. È l’abito che Chiara ha indossato durante il rito e al quale ha abbinato il lunghissimo velo. Durante la serata e i festeggiamenti, la sposa ha sfoggiato dapprima un abito a sirena, con ampio spacco laterale e, infine, un abitino corto con la gonna ricoperta di piume. Tre abiti differenti, ma perfetti indosso alla sposa, più bella che mai nel suo giorno speciale.

Fatta eccezione per le immagini apparse sui social, il matrimonio di Chiara e ‘Gimbo’ è stato super blindato. Secondo quanto si legge su Fanpage.it, dopo il meritato viaggio di nozze tra Maldive, Bali e Singapore, i neo sposi andranno a vivere ad Ancona, città di origine della Bontempi. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a Gianmaro e Chiara: che sia l’inizio di un nuovo capitolo ricco di gioia.