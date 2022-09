Lite furiosa in studio tra due cavalieri: Uomini e Donne inizierà nel caos; le anticipazioni della prime registrazione del programma di Canale 5.

Meno 13 giorni e i telespettatori potranno tornare a emozionarsi con Uomini e Donne. Al termine della consueta pausa estiva, il dating show di Maria De Filippi è pronto a tornare in onda, con una nuova edizione ricca di sorpresa e colpi di scena. E liti shock!

Come tutti sanno, le puntate di Uomini e Donne non vanno in onda in diretta, ma vengono trasmesse su Canale 5 dopo circa una settimana dalla registrazione. Questo permette al pubblico di conoscere in anteprima cosa accade in studio, attraverso le anticipazioni. Ebbene, le prime registrazioni di questa stagione si sono tenute una settimana fa ed è accaduto già di tutto. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire di cosa parliamo, siete nel posto giusto.

Uomini e Donne, anticipazioni: è subito lite furiosa tra i due protagonisti del trono Over

Inizia col botto la nuova edizione di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 da lunedì 19 settembre 2022, al consueto orario delle 14 e 45. Nelle prime registrazioni della trasmissione, come accade ogni anno, sono stati presentati i nuovi tronisti, che proveranno a trovare l’amore in televisione. Al fianco dei protagonisti del trono classico, come sempre, troveremo quelli degli Over. E, sin dalle prime puntate, voleranno stracci tra dame e cavalieri.

In particolare, come riporta Uomini e Donne Classico e Over, due cavalieri del parterre maschile saranno protagonisti di una accesa discussione. Di chi si tratta? Di due persone tra cui non c’è mai stato un rapporto idilliaco nel corso del programma. Parliamo di Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza, che hanno discusso diverse volte durante la passata edizione. Qual è stato il motivo della nuova discussione? C’entra Ida Platano!

Tra la dama bresciana e Alessandro, infatti, c’è stato un ritorno di fiamma: i due sono usciti in esterna e c’è stato anche un bacio. Tutto questo non è piaciuto molto ad Armando, che ha criticato il comportamento della sua amica Ida, tornata sui suoi passi con il suo ex. Successivamente, è nata una vera e propria lite tra i due cavalieri, che più volte sono entrati in disaccordo durante la frequentazione tra Alessandro e Ida. Armando non ha mai creduto al reale interesse del salernitano per la dama e, a quanto pare, continua a non crederci… Per scoprire i dettagli della discussione, però, dovremo aspettare la messa in onda delle prime puntate, in cui ci saranno anche belle sorprese…

Assisteremo infatti alla formazione della prima coppia di questa stagione: due protagonisti del trono over lasceranno lo studio insieme! Appuntamento al 19 settembre per tutte le novità!