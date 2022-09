Nuovo ruolo per Barbara D’Urso: mai vista in queste vesti, incredibile novità per l’amatissima conduttrice Mediaset.

È iniziata ieri, lunedì 5 settembre 2022, una nuova ricchissima, edizione di Pomeriggio Cinque. Si tratta dell’edizione numero 15 del talk show di Canale 5, iniziato nel settembre del 2008. Anche quest’anno, al timone della trasmissione, c’è Barbara D’Urso.

Dopo le meritate vacanze, durante le quali è rimata comunque in contatto con i fan attraverso i social, la conduttrice è tornata sul piccolo schermo, per informare e intrattenere il suo pubblico. Nonostante i chiacchiericci, Barbara continua a essere uno dei volti principali di Mediaset, ma non solo. Per lei sta per iniziare un’avventura del tutto inedita, che le permetterà di calarsi in un ruolo assolutamente nuovo. Scopriamo di cosa si tratta.

Barbara D’Urso, nuovo ruolo per lei: non c’entra la tv

Non solo tv per Barbara D’Urso. Da ormai tantissimi anni, la conduttrice partenopea è uno dei volti principali di Mediaset, ma di recente i suoi impegni si sono ampliati. Già da alcuni mesi Barbara si è tuffata nel mondo del teatro e continuerà a farlo anche nei prossimi mesi, prendendo parte allo spettacolo Taxi a due piazze, dal 14 febbraio. Ma non è tutto. A rivelare la grande novità è stata proprio lei, ospite del Festival della Tv di Dogani.

Nel corso dell’intervista, Barbara ha rivelato che sta per iniziare un percorso da docente universitaria. Per lei è pronta una cattedra in social e tv alla Luiss Business School, una delle università private più prestigiose della Capitale. Una nuovo ed emozionante impegno per la conduttrice che, però, ci tiene a precisare che non lascerà assolutamente Mediaset. Anche gli impegni a teatro non intaccheranno il suo lavoro in tv: “Continuerò a fare Pomeriggio Cinque , se ci dovesse essere un nuovo programma in prima serata Mediaset avrebbe la precedenza, le date dello spettacolo verrebbero spostate”, ha dichiarato.

La conduttrice ha sottolineato come alcune persone persone, i cosiddetti haters, siano ossessionati da lei e conducano, pertanto, una vita poco felice: “Io leggo e rido, potrei fare un tweet e dire che non è così. Però io taccio e sorrido”. Niente paura, quindi, per i tantissimi fan di Barbara: nonostante i tanti impegni, la conduttrice non abbandonerà il suo posto tv. Ma sbarcherà nel Metaverso!

Proprio così, nel corso del Festival, Barbara ha rivelato che sta per arrivare il MetadUrso, uno spazio virtuale nel quale è possibile interagire con lei. “Ho pensato di portare la community che mi segue da anni in questo spazio per dialogare, parlare, incontrare un’altra espressione di me, ossia il mio avatar, nel quale c’è la mia esperienza e ci sono io”, ha dichiarato la conduttrice. Decisamente una splendida notizie per tutti i suoi fan!