Barbara D’Urso in vacanza: l’imperdibile scatto in versione 100% naturale

Tra i vip in vacanza c’è anche Barbara D’Urso, che dalla sua casa di Capalbio ci regala delle foto in cui appare completamente al naturale.

In attesa di riprendere i propri impegni lavorativi in tv, anche la bellissima Barbara D’Urso si sta rigenerando godendosi le meritate vacanze. Nelle ultime immagini postate sul suo profilo Instagram la vediamo nella sua splendida casa di Capalbio, in provincia di Grosseto, della quale vi abbiamo parlato precedentemente.

Un luogo incantevole e dall’atmosfera rilassante, giusto quello che ci vuole per ‘ricaricare le pile’ dopo un anno di lavoro. E sotto questo punto di vista, l’amato volto Mediaset è sempre stata una stacanovista. Anzi, con tutta probabilità, oltre a Pomeriggio Cinque, per lei potrebbero esserci altri progetti: “È una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio Cinque, per ora non sono previsti altri progetti, ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica”, ha detto Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti.

Intanto, come dicevamo, la stupenda Barbara sta deliziando gli occhi dei suoi 3 milioni di follower su Instagram immortalandosi in tutta la sua bellezza. Oltre alla sua casa vacanze, non sono sfuggiti altri dettagli negli scatti della conduttrice ovvero i suoi look balneari super glamour e il suo fisico che a 65 anni continua ad essere strepitoso. A proposito, l’avete vista senza trucco?

Barbara D’Urso al naturale: si è mostrata così, da non credere

Che la D’Urso sia una bellissima donna non è affatto una novità. Siamo abituati a vederla in tv sempre al top con i suoi outfit mai banali e con make up e capelli sempre impeccabili. Perciò, spesso molti si chiedono come sarà quando è lontana dagli studi televisivi, nei momenti di relax.

Barbara non ha nessuna difficoltà a mostrarsi anche in questi frangenti e non si può fare a meno di restare di stucco quando la si vede completamente al naturale. Proprio come in questi scatti fatti nella meravigliosa piscina della sua villa in Toscana:

Oltre ad una forma fisica da urlo, abilmente conservata grazie alla danza classica che pratica ogni mattina prima di iniziare a lavorare, quello che stupisce è il suo viso senza un filo di make up. Parliamoci chiaro, chi direbbe mai che la presentatrice ha superato da un po’ i 60 anni? Nessuno!

La sua pelle liscia e luminosa è davvero una rarità e sono davvero poche le sue coetanee che possono vantare una mancanza di rughe così lampante! Anzi, in questa versione, sembra addirittura più giovane! Il costume bianco poi le dona tantissimo, non trovate?

Che dire, gli anni passano ma Barbara non smette mai di essere un’icona di bellezza e fascino. Complimenti!