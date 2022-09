Can Yaman e Francesca Chillemi a Venezia: cosa gli hanno urlato i fotografi, momento imbarazzante

Can Yaman e Francesca Chillemi a Venezia per Viola come il mare: momento imbarazzante con i fotografi, cosa gli hanno urlato.

Tutti gli amanti del grande schermo sanno benissimo che, in questi ultimi giorni, si sta svolgendo la settantanovesima edizione del Festival del cinema di Venezia. Tantissimi i film che vengono riprodotti per la prima volta ed altrettanto numerosi i Vip che vi stanno prendendo parte. E, pensate, c’è chi vi partecipa perché ha in serbo per i suoi fan qualcosa di unico!

Tra i tanti ospiti attesi di questa 79esima edizione del Festival, Francesca Chillemi e Can Yaman erano sicuramente al primo posto. Molto presto sul piccolo schermo con ‘Viola come il mare’, la nuova mini serie tv Mediaset, si sono trovati per la prima volta sul set a lavorare insieme, ma subito sono riusciti a trovare un’alchimia. E il loro arrivo a Venezia ce ne da la conferma!

C’erano davvero tantissimi fotografi ad attendere Francesca Chillemi e Can Yaman al Lido di Venezia. D’altra parte, è la ‘coppia’ del momento! È proprio con loro, però, che i due attori hanno vissuto un momento piuttosto imbarazzante che è immediatamente rimbalzato sul web. Appena scesi dal motoscafo, infatti, sia Francesca che Can sono stati colti da una proposta piuttosto ‘particolare’.

Francesca Chillemi e Can Yaman: momento imbarazzante coi fotografi, cos’è successo a Venezia

Così come Beatrice Valli, anche Francesca Chillemi e Can Yaman sono arrivati al lido di Venezia per la settantanovesima edizione del Festival. Ed hanno subito catturato l’attenzione su di loro per la loro bellezza. L’attore turco ha sfoggiato per l’occasione un delizioso completo di Dolce & Gabbana mentre l’ex Miss Italia ha indossato un abito longuette a bretelle che le sembrava essere disegnato addosso. Insomma, i due attori protagonisti di Viola come il mare non sono assolutamente passati inosservati.

Appena approdati al Lido, Francesca e Can sono stati letteralmente bombardati dai fotografi, che volevano immortalare a tutti i costi il loro arrivo al Festival. Una particolare richiesta ‘particolare’, però, li ha messi parecchio in imbarazzo. Non solo, infatti, si è alzato il coro ‘bacio’, al quale è arrivata la risposta secca e determinata dell’attrice siciliana, ma c’è chi ha anche detto alla coppia: ‘Fate l’amore’. Un momento piuttosto imbarazzante, da come si può chiaramente comprendere, che ha mandato in difficoltà – e non poca – i due attori.

Qual è la trama di Viola come il mare?

La prima puntata di Viola come il mare è prevista per il 30 Settembre, ma siete curiosi di sapere di che cosa si tratta? La protagonista è Viola, interpretata da Francesca Chillemi, che ritorna a Palermo per avere notizia di suo padre mai conosciuto. In città, però, inizia a lavorare presso una redazione che si occupa di cronaca nera ed comincia a collaborare con Francesco, ovvero il bel Yaman, nel risolvere gli omicidi.

Seguirete Viola come il mare? Noi assolutamente si!