Beatrice Valli mostra gli ‘step’ del suo make up: com’è il viso senza trucco? Lascia tutti di stucco

Su Instagram Beatrice Valli ha mostrato tutti gli step del suo make up: com’è il viso letteralmente senza trucco? Lascia tutti di stucco.

È arrivata al Festival del Cinema di Venezia e subito ha incantato tutti: dopo il matrimonio a Capri, Beatrice Valli si rivela ancora una volta superlativa! Col suo lungo abito nero, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha subito catturato l’attenzione dei fotografi, che non hanno perso occasione di immortalarla.

Se col costume recentemente sfoggiato e quell’accessorio che ha reso tutti più magico, Beatrice Valli ha fatto boom di likes, con questo video in cui mostra gli ‘step’ del suo trucco l’ha fatto ancora di più. Non è affatto la prima volta che la moglie di Marco Fantini si mostra al suo pubblico completamente al naturale, ma stavolta ha davvero fatto centro!

Per il red carpet, Beatrice Valli ha scelto un trucco che rispecchia pienamente la sua personalità: per nulla marcato, con un effetto letteralmente ‘naturale’ e in perfetta sintonia con la sua tonalità d’abbronzatura. Insomma, era davvero perfetta! Siete curiosi, però, di sapere com’è il viso della giovane Valli senza trucco? In questo suo recentissimo video condiviso, l’ex di Uomini e donne ha condiviso il prima e il dopo del make up. Vi assicuriamo: il risultato è davvero pazzesco! Bando alle ciance, resterete anche voi senza parole!

Beatrice Valli senza trucco: il ‘prima e il dopo’ vi lascerà senza parole

Se Federica Nargi al naturale ha fatto perdere la testa a tutti i suoi followers, Beatrice Valli non è stata affatto da meno. A distanza di qualche ora dalla sua sfilata sul red carpet di Venezia, l’amatissima influencer ha voluto mostrare gli step di quel make up che è piaciuto a tutti e che l’ha resa ai nostri occhi ancora più splendida. Curiosi di vedere com’è il viso dell’ex di Uomini e donne senza trucco?

È proprio attraverso un brevissimo video condiviso sulla sua pagina Instagram che la moglie di Marco Fantini ha mostrato i risultati del prima e del dopo ‘make up’. Curiosi di vedere anche voi questa ‘trasformazione’? Vi mostreremo immediatamente le immagini a confronto, ma vi assicuriamo che resterete davvero senza parole.

È proprio così che Beatrice Valli si è mostrata col trucco poco prima di prendere parte al Festival del cinema di Venezia. È davvero bellissima, non credete? Seppure non ne abbia affatto bisogno perché già di suo è splendida, non si può fare a meno di notare quanto questo make up le sia addica completamente. Guardate, però, com’è senza trucco:

Se col trucco è splendida, senza lo è ancora di più! Così come con Giulia De Lellis, anche con Beatrice Valli non notiamo alcun tipo di differenza. In effetti, è davvero bellissima!