Regina Elisabetta, dove sarà sepolta la Sovrana d’Inghilterra e cosa succederà nei prossimi giorni

Regina Elisabetta, dopo la scomparsa i primi aggiornamenti: dove sarà sepolta la Sovrana inglese e cosa succederà nei prossimi giorni

“London Bridge is Town“, “Il Ponte di Londra, è caduto“, una frase in codice che ha annunciato la notizia che poi è stata diramata in maniera ufficiale, la Regina Elisabetta si è spenta all’età di 96 anni.

La scomparsa del consorte Filippo, avvenuta il 9 Aprile 2021, e le condizioni di salute che a poco a poco sono andate peggiorando, hanno portato la Sovrana d’Inghilterra a trascorrere sino a ieri pomeriggio le sue ultime ore di vita. Con Elisabetta II si è conclusa un’era che ha fatto la storia. Era il 1952 quando per successione, alla morte del padre Re Giorgio VI, la primogenita londinese ereditò il trono. In questi 70 anni di regno, la monarca inglese si è impegnata nel suo ruolo di Sovrana d’Inghilterra, ma non solo. Ed ora, quando ormai è stata annunciata la sua scomparsa a poco più di 24 ore di distanza, si discute quale sarà il destino del regno e cosa accadrà in questi prossimi giorni. Dove sarà sepolta la Regina Elisabetta? Quali novità seguiranno da Buckingham Palace?

Regina Elisabetta, dove sarà sepolta la Sovrana inglese: cosa accadrà in questi giorni

Non appena la notizia della morte della Regina Elisabetta è stata resa ufficiale, è stato attuato il cosiddetto protocollo d’emergenza “London Bridge“. Un piano che prevede, sin dai primi istanti della morte della Regina, una serie di misure al fine di divulgare la notizia che ne ha poi reso ufficiale la scomparsa ed il protocollo che la Famiglia Reale, istituzioni, forze armate ed anche emittenti pubbliche dovranno seguire in questi giorni a seguire.

Elisabetta II si è spenta a Balmoral, in Scozia, circondata dai propri cari e dai medici che di lei si sono presi cura. Ma ora è tempo di riorganizzare il tutto, funerale compreso. E per la Regina d’Inghilterra, è previsto un funerale maestoso e solenne. Appena 24 ore fa la notizia è diventata pubblica, e da allora il Regno Unito per i prossimi tre giorni osserverà un rigoroso silenzio mettendo in pausa le attività in particolare di negozi, locali ed i vari uffici. Ma dove sarà sepolta la Regina inglese?

Dopo i Funerali di Stato, la salma della Regina Elisabetta sarà trasportata sul luogo di sepoltura attraverso un lungo corteo funebre. Il corteo sarà pronto a dirigersi verso il Castello di Windsor dove la Monarca sarà sepolta all’interno della Cappella Commemorativa di Re Giorgio VI. Proprio come avrebbe voluto la Regina. Di fatti, secondo sua deposizione, Elisabetta II avrebbe voluto che tutti i membri della casata Reale fossero insieme all’interno della stessa Cappella, proprio dove riposano in pace il Duca di Edimburgo e marito della Regina, sua sorella ed il Principe Carlo.

Addio alla Sovrana più longeva della storia.