Alfonso Signorini: “Decisione sofferta”, il conduttore ha svelato una triste verità

Alfonso Signorini svela una triste verità, il conduttore del GF Vip lo ha fatto sapere senza mezzi termini: “Una decisione sofferta”

Il conto alla rovescia è ormai iniziato, e manca ormai poco ai grandi ritorni televisivi sul piccolo schermo. Con il Settimanale Chi, il padrone di casa non ha avuto sosta grazie ai succosi gossip estivi. Mentre si trovava invece in pausa il reality show più seguito della storia.

Ma Alfonso Signorini non si è dato certamente tregua, ed ha ormai messo su un cast di concorrenti pronto a prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. A partire infatti dal 19 Settembre, su Canale 5, il reality show farà il suo clamoroso ritorno. Ed i concorrenti saranno pronti a restare sotto l’occhio vigile delle telecamere per diverso tempo. Se dal punto di vista pubblico e lavorativo, sappiamo quanto sia stato impegnato il giornalista e conduttore televisivo, meno invece si sa della sua vita privata. Di fatti, a meno che non sia lui a raccontare e ad aprirsi un po’ di più sul suo privato, Alfonso Signorini mantiene il rigoroso riserbo sulla sua vita personale. Ma proprio prima del grande ritorno sul piccolo schermo, in un’intervista al Corriere della Sera, il noto conduttore ha svelato una triste verità che mai ci saremmo aspettati!

Alfonso Signorini: “Una decisione sofferta”, cosa ha raccontato il conduttore

Sulla sua vita privata e sentimentale ha sempre mantenuto un grande riserbo. Si sapeva poco, diciamo l’essenziale. Ma ora, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Alfonso Signorini ha reso ufficiale la fine della sua relazione con il compagno Paolo Galimberti. Una relazione che sembrava avere radici ben solide, durata ben 18 anni. Ma ora è giunta ad un epilogo, e tra i due è finita. A rivelarlo è stato proprio il conduttore televisivo.

“Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta ma dovuta“, ha raccontato Alfonso Signorini che ha così ammesso di aver messo un punto alla sua storia d’amore durata ben 18 anni. Una decisione dovuta, ha detto il conduttore che ha poi spiegato: “Quando il rapporto si trascina per non far dispiacere l’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene“.

Ma sebbene il conduttore abbia reso ufficiale la fine della sua storica relazione, sembrerebbe che sia impegnato o che comunque il suo cuore batta già per qualcun altro. Ha solo fatto sapere: “Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sai quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”

Ma come sappiamo, per la sua stretta riservatezza, il conduttore televisivo ha anche questa volta voluto tenere la cosa privata. Chissà però che più in avanti il giornalista non decida di rivelare qualcosa di più.