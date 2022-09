Regina Elisabetta, arriva un messaggio inaspettato: “Ho il cuore spezzato”, parole da brividi

Per la morte della Regina Elisabetta è arrivato un messaggio totalmente inaspettato: “Ho il cuore spezzato”, parole da brividi.

La Regina Elisabetta è morta! A distanza di poco più di un anno dalla tragica scomparsa di suo marito Filippi, anche la sovrana inglese non c’è più. La notizia della sua morte è stata data nelle scorse ore e subito ha fatto il giro del web.

Già nel primo pomeriggio di Giovedì 8 Settembre, è iniziata a diffondersi la notizia che voleva la Regina Elisabetta in grave condizioni di salute. “In seguito a ulteriore valutazione questa mattina, i medici sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica”, recitava il comunicato diramato da Buckingam Palace. A distanza di pochissime ore da questo, che ha immediatamente impensierito e preoccupato tutti, la notizia della sua morte. All’età di ben 96 anni e dopo 70 di Regno, la Regina Elisabetta saluta per sempre i suoi concittadini. E passa il timone e suo figlio Carlo!

Con la morte della Regina Elisabetta si è definitivamente conclusa un’epoca inglese, segnata da vittorie e successi. In tantissimi hanno voluto riservare un ultimo saluto alla sovrana, riservandole delle parole da brividi. Tra i tanti, è arrivato un messaggio totalmente inaspettato.

Arriva un messaggio inaspettato per la morte della Regina Elisabetta: cos’è successo

Soltanto pochissimi giorni fa, vi abbiamo parlato del gesto ‘shock’ che la sovrana inglese ha compiuto nei confronti del duca e della duchessa di Sussex, ma qualche ora fa è arrivata la notizia che nessuno mai avrebbe voluto sentire dire. All’età di 96 anni, con una vita integerrima alle spalle, una particolare attenzione alla dieta e una spiccata passione per il buon stile, l’amata regina d’Inghilterra è morta.

La morte della Regina Elisabetta ha gettato tutti nello sconforto: parenti, familiari e cittadini! Seppure la notizia fosse già nell’aria da diverse ore, la conferma della sua scomparsa ha completamente spiazzato. In tanti hanno voluto concederle l’ultimo saluto e in altrettanto numerosi coloro che hanno voluto riservarle delle parole da brividi. Tra questi, c’è stata anche una persona molto vicina alla regina, che su Twitter non ha potuto fare a meno di esaltare ancora di più la sua figura.

A distanza di qualche ora dalla sua morte, è arrivato un messaggio per la Regina totalmente inaspettato. La mittente? Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea – secondogenito della sovrana – col quale è stata sposata dal 1986 al 1992. Stando a quanto si apprende dalle sue parole – vero e proprio ritratto di una donna splendida e gentile – sembrerebbe che i rapporti tra la sovrana e la sua ‘ex nuora’ non si siano mai interrotti, ma che siano continuati anche dopo. “Per me era la suocera e l’amica più incredibile. Sarò sempre grata per la generosità che mi ha mostrato restandomi vicina anche dopo il mio divorzio. Mi mancherà più di quanto le parole possano esprimere”, ha scritto. Non perdendo, però, occasione di sottolineare quanto la regina sia stata una sovrana inglese perfetta.

Parole da brividi, quindi, che sottolineano quanto quello che vedevamo in tv fosse la realtà dei fatti.