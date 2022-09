I telespettatori l’hanno notato subito: assenza pesante nella trasmissione durante la puntata in diretta; cosa è successo.

L’estate è giunta ormai quasi al termine e questo significa una sola cosa per gli appassionati di televisione: stanno per tornare in onda i programmi più amati del nostro piccolo schermo. Dopo la consueta pausa estiva, infatti, i palinsesti si riempiono nuovamente con tante novità e altrettanti graditi ritorni. Come la trasmissione di cui vi parliamo oggi.

Trasmissione che è ripartita con una nuova edizione lunedì 5 settembre 2022. Dopo gli ottimi ascolti delle precedenti stagioni, il talk è tornato con tante novità, a partire dal cast presente in studio. A questo proposito, però, i telespettatori hanno notato subito una clamorosa assenza. Si, perché una new entry del cast è apparsa nella prima puntata dello show, per poi ‘scomparire’ nella seconda. Cosa è successo? Vi spieghiamo tutto.

Clamorosa assenza nell’amatissima trasmissione Rai: c’è un motivo

È partita lunedì 5 settembre 2022 la terza edizione di Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio di Rai Uno, condotto da Serena Bortone. Un contenitore in cui la conduttrice accoglie i suoi ospiti per parlare delle loro storie e degli argomenti più caldi dell’attualità, confrontandosi sui temi all’ordine del giorno. Tra i tanti ospiti che si susseguono nelle puntata, la Bortona è affiancata da un cast fisso, composto dai cosiddetti “affetti stabili”. Ritroviamo Jessica Morlacchi, Romina Carrisi, Memo Remigi, Antonio Mezzancella e Massimo Cannoletta e, a loro, si aggiungono due amatissimi personaggi.

Si tratta di Laura Freddi e Francesco Oppini, che si siederanno accanto agli altri per commentare nel corso delle puntate. Ma, giunti alla seconda puntata, i telespettatori hanno già notato qualcosa di strano. La new entry Francesco Oppini, infatti, non era presente in studio, dopo solo una puntata. Cosa è successo? L’assenza del figlio di Alba Parietti ha fatto preoccupare i suoi fan, ma c’è una spiegazione.

Niente paura! A quanto pare, i nuovi opinionisti non saranno presenti ogni giorno, ma salteranno alcune puntate, alternandosi. L’ex concorrente del GF Vip, infatti, è già tornato in studio nelle puntata di ieri, giovedì 8 settembre, e in quella di oggi, venerdì 9 settembre, come ha annunciato lui stesso sul suo canale Instagram, attraverso il quale si tiene costantemente in contatto coi fan. Fan che possono seguire Francesco anche su 7golg, dove è impegnato come opinionista sportivo.

Un momento magico per l’ex gieffino, che, di recente, si è mostrato sui social con la sua nuova compagna. Dopo la rottura con Cristina Tomasini, Francesco ha ritrovato il sorriso accanto Francesca: di lei si sa molto poco, essendo estranea al mondo dello spettacolo. E voi, state seguendo la nuova edizione di Oggi è un altro giorno? L’appuntamento è dal lunedì al venerdì, su Rai Uno, a partire dalle ore 14.