“Mamma sembri una ragazzina”: Romina Pierdomenico mostra a tutti sua madre

“Mamma sembri una ragazzina”: Romina Pierdomenico ha condiviso uno scatto in cui si mostra insieme a sua madre.

In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere Romina Pierdomenico grazie alla sua presenza sul piccolo schermo. Era giovanissima quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Partecipa infatti nel 2012 a Miss Italia, dove si classifica al secondo posto dietro l’allora vincitrice Giusy Buscemi.

Nel 2019 ha affiancato Ezio Greggio alla conduzione del programma La Sai L’ultima? Ed è proprio nel format che abbiamo avuto modo di apprezzarla ancora di più. E’ legata al conduttore sentimentalmente da diversi anni e spesso il suo nome è stato associato al suo. Romina ha saputo rompere i pregiudizi e farsi conoscere e seguire per il suo nome. A proposito della sua relazione, come ben saprete tra Romina e Ezio ci sono circa 39 anni di differenza, a Fanpage.it aveva detto, parlando dei commenti della gente, che alcuni la guardano male già quando esce di casa.

La showgirl spiega che sono cose che accadono quotidianamente: “A volte mi accorgo che al tavolo di fianco al nostro c’è chi ride, ti accorgi che ti guardano dubbiosi”. Oggi Romina è diventata una conduttrice radiofonica. Spesso sui social mostra il suo lavoro e la quotidianità in generale. In questi giorni ha fatto sapere ai suoi follower di star trascorrendo qualche giorno con la sua mamma, mostrandosi insieme alla donna in diverse storie: “Mamma sembri una ragazzina”.

Romina Pierdomenico si mostra insieme a sua mamma in uno scatto social: “Mamma sembri una ragazzina”

Romina Pierdomenico e Ezio Greggio sono innamoratissimi e questo lo possiamo vedere anche dai momenti in cui spesso vengono fotografati insieme. Qualche settimana fa il conduttore ha pubblicato uno scatto di famiglia. Nella foto è insieme alla sua fidanzata e ai due figli, Gabriele e Giacomo, e si trovano a Saint-Tropez per fare un aperitivo insieme.

“The Fabulous Four”, aveva scritto a corredo. Romina è giovanissima, ha 28 anni. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo risalgono a molti anni fa, quando partecipò a Miss Italia. In quell’occasione si classificò al secondo posto. Oggi è una conduttrice radiofonica. Abbiamo avuto modo di conoscerla e di apprezzarla in questi anni, di conseguenza anche il seguito sui social è cresciuto. Qualche giorno fa ha aggiornato coloro che la seguono raccontando di essere felice di passare del tempo con sua mamma. Romina ha pubblicato diverse storie mostrandosi con lei.

“Mia sorella o mia madre? Mamma sembri una ragazzina, hai capito la signorina”, scrive a corredo di una foto condivisa nelle storie instagram. La mamma di Romina si chiama Bianca, è una donna molto bella e giovanissima, sembra una ragazzina, come la stessa conduttrice scrive. Guardando lo scatto notiamo anche la somiglianza. Madre e figlia sono bellissime!