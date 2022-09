Costanza Caracciolo, come si tiene in forma: dopo la pausa estiva riprende le vecchie abitudini

Costanza Caracciolo, sapete come si tiene in forma? La showgirl dopo la pausa estiva ha ripreso le vecchie abitudini.

Costanza Caracciolo è sposata dal 2019 con Christian Vieri, nozze che hanno celebrato in segreto. La cerimonia si è tenuta il 18 marzo al comune di Milano. Sono genitori di due bellissime bambine, Stella e Isabel. Ma come è nato l’amore?

Christian a Il corriere ha raccontato che tutto tra loro è nato in modo molto naturale: “Costanza la conoscevo da anni, non era mai successo nulla, poi cominciai un gioco, io do il voto su instagram alle foto che lei posta, voti alti”. Ha inoltre confessato che con lei è maturato e adesso sta bene, non ha bisogno di altro. Dopo tre mesi avevano già deciso di fare un figlio ed ora a distanza di qualche anno hanno formato una bellissima famiglia.

Costanza oggi è molto amata, la prima volta che l’abbiamo vista in televisione risale a molti anni fa quando partecipò al programma Veline. Vinse allora il titolo e arrivò sul bancone di Striscia la notizia. In questi anni si è dedicata all’attività da influencer e a quella di imprenditrice. Ha infatti creato un suo sito Coistel Beauty, che vende un prodotto per la cura dei capelli. La sua funzione è quella di districare e sciogliere i nodi. Ne mostra l’efficacia sul suo canale instagram ed è sul profilo che aggiorna i follower con scatti personali e rivelando progetti per il futuro. Negli ultimi giorni, dopo la pausa estiva, è tornata a riprendere le vecchie abitudini: ha mostrato come si tiene in forma.

Costanza Caracciolo, ecco come si tiene in forma: dopo l’estate ritornano le vecchie abitudini

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Si sono sposati in segreto, ma ancora prima, appena dopo tre mesi dal fidanzamento, avevano già deciso di fare un figlio. Oggi sono genitori di Stella e Isabel. la showgirl è molto amata, come lo è anche Vieri, e sui social è attivissima.

E’ seguita da migliaia di persone e interagisce con loro attraverso le storie e aggiornando il suo profilo. Per esempio in queste settimane ha mostrato la sua manicure. Ha deciso di ‘osare’, come dice, scegliendo un colore di un rosso acceso. A quanto pare, come aveva spiegato nelle ig, solitamente utilizza delle tonalità più chiare, quindi quella volta ha ‘osato’ sul serio. In questi giorni, dopo la pausa estiva, ha ripreso le vecchie abitudini e l’ha mostrato a tutti sui social: sapete come fa a tenersi in forma?

Costanza ha condiviso un video mentre si trova in palestra e svolge diversi esercizi: “Back at the gym”.

Utilizza i pesi e gli attrezzi presenti. Allena ogni parte del corpo. Adesso tutti lo sanno, la showgirl si tiene in forma allenandosi.