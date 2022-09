Uomini e Donne, storia al capolinea: dopo il ritorno di fiamma è già finita di nuovo; un duro colpo per i fan della trasmissione.

Nuovi tronisti, nuove conoscenze, nuove emozioni. Da lunedì 19 settembre 2022 ripartirà quello che è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, Uomini e Donne. E, stando alle anticipazioni delle registrazioni delle prime puntate, sarà un inizio scoppiettante.

Come sempre, le puntate sono registrate diversi giorni prima della messa in onda in tv, ma, grazie alle anticipazioni, possiamo scoprire in anteprima cosa è accaduto in studio. C’è una clamorosa novità che riguarda una coppia di cui si è parlato tantissimo nel corso della passata edizione. Tra loro sembrava essere tutto finito, ma poi si sono ritrovati… Successivamente, però, un nuovo colpo di scena. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire tutto quello che è successo, continuate a leggere!

Il ritorno di fiamma aveva fatto ben sperare, ma è già finita: cosa è successo a Uomini e Donne

Appassionati di Uomini e Donne, tenetevi forte perché la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi regalerà clamorose sorprese sin dalle prime puntate. Vi abbiamo già parlato di una coppia che ha deciso di lasciare insieme il programma già nella prima registrazione, ma per qualcun altro non ci sono buone notizie…

Tanti i colpi di scena per due grandi protagonisti della passata edizione: di chi stiamo parlando? Di Ida Platano e Alessandro Vicinanza! I due si sono frequentati per diversi mesi, salvo poi decidere di chiudere la frequentazione, dopo numerose discussioni. La nuova stagione, però, si apre con un colpo di scena: come rivelato da Uomini e Donne Classico e Over il cavaliere salernitano e la dama hanno deciso di riprovarci, uscendo insieme in esterna. È scattato anche un bacio! Il ritorno di fiamma non è piaciuto ad Armando, che ha discusso ( per l’ennesima volta) con Alessandro. Ma cosa è successo poco dopo?

Ebbene, le registrazioni successive hanno già infranto le speranze dei fan della coppia, anche se non sono state resi noti i motivi della rottura. Quel che appare certo è che tra Ida e Alessandro sia, di nuovo, finita! Secondo le anticipazioni, infatti, il cavaliere avrebbe invitato a cena Roberta Di Padua, che nel frattempo è tornata in studio per un confronto con Davide Donadei e Chiara Rabbi. E, a quanto pare, Roberta ha accettato! Anche Ida, dal suo canto, sta conoscendo nuovi corteggiatori, nonostante Riccardo sostenga che la dama sia ancora innamorata di lui… È davvero chiuso il capitolo ‘Ida- Riccardo’ o ci saranno nuovi colpi di scena anche per loro?

Insomma, il trono Over parte col botto e noi non vediamo l’ora di seguire la prima puntata per scoprire tutte le novità nel dettaglio. Appuntamento su Canale 5 lunedì 19 settembre 2022, alle ore 14 e 45!