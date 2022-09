Ex naufraga de L’Isola dei Famosi valuta l’idea di farsi aiutare da uno psicologo per i traumi; le sue parole non sono passate inosservate.

Quella conclusasi lo scorso giugno è stata l’edizione de L’Isola dei famosi più lunga della storia del reality. Un’edizione fortunatissima, che ha divertito ed emozionato il pubblico per ben 99 giorni. Un’esperienza intensa per i concorrenti, ma anche molto dura.

Un’esperienza che inevitabilmente ha segnato la vita dei naufraghi, in particolari di chi ha vissuto in playa per tutta la durata del reality, ovvero più di tre mesi. A questo proposito, un’ex concorrente del programma ha rivelato che ancora oggi, a distanza di qualche mese dal ritorno in Italia, sta facendo i conti con alcuni traumi derivati dalla permanenza in Honduras. Traumi piuttosto significativi, a tal punto che l’ex naufraga sta valutando di farsi aiutare da uno psicologo. Ecco cosa ha raccontato.

Isola dei Famosi, l’ex concorrente: “Se non ce la farò mi rivolgerò a uno psicologo”

L’isola dei famosi è uno dei reality più amati della nostra televisione. E anche dai concorrenti, che vivono un vero e proprio viaggio alla scoperta di se stessi, lontano dalla vita di tutti i giorni. Un’avventura emozionante ma, senza dubbio, ricca di difficoltà. Che hanno segnato fortemente una della naufraghe della passata edizione.

Parliamo di Carmen Di Pietro, tra i concorrenti più amati dell’ultima edizione. Arrivata in finale, la showgirl ha divertito ed emozionato il pubblico durante la sua avventura in Honduras, vissuta per metà col figlio Alessandro Iannoni. Al ritorno in Italia, però, Carmen si è ritrovata ad affrontate diversi problemi che, purtroppo, non sono ancora spariti. L’ex naufraga aveva già raccontato di aver sviluppato una vera e propria ossessione per il cibo, a causa della paura di rimanere senza. Per questo motivo, l’ex concorrente va sempre in giro con un pacchetto di crackers o altri snack nella sua borsa. Ma non è tutto.

Carmen ha raccontato di avere difficoltà anche a dormire nel suo letto e di riuscire a farlo soltanto per terra, su un tappetino o un’asciugamano: un ‘residuo’ delle numerose notti trascorse a dormire in spiaggia. Per tutti questi motivi, l’ex naufraga sta valutando l’ipotesi di rivolgersi a uno psicologo, per superare i suoi traumi. Ecco cosa ha rivelato al settimanale Nuovo: “Mi sono data tempo un mese ma se non ce la farò mi rivolgerò a uno psicologo. Anche i miei figli si stupiscono che non riesca più a dormire su letto, rifiutando le comodità, e che io faccia sei piani di scale pur di prendere un pacchetto di crackers”.

Non possiamo che mandare un grande abbraccio a Carmen Di Pietro e augurarle di risolvere al più presto i suoi problemi.